«Хочу, чтобы проголосовало больше людей». 9 августа минчанин будет бесплатно подвозить к участкам

Источник материала: Tut.by

Виктор Смусин — IT-предприниматель и преподаватель из Минска. Ко дню выборов он придумал интересную идею. Всех, кто живет в столице и по каким-то причинам 9 августа не может самостоятельно попасть на избирательный участок, он бесплатно туда отвезет. В ночь с четверга на пятницу минчанин рассказал про свою инициативу в Facebook — и теперь практически все воскресенье у него уже расписано.



Фото: Александр Киселев

Идея — помогать людям добираться до участков появилась у Виктора еще в 2004 году, когда в Беларуси проходил референдум по изменениям в Конституцию.

— Гэта быў рэферэндум , на якім у людзей пыталі, як яны ставяцца да адмены абмежаванняў колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў, — возвращается к тем событиям собеседник. — Я ведаў некалькі чалавек з Мінска, якія жылі не па месцы прапіскі, а далёка ад участкаў, дзе павінны былі галасаваць. Яны казалі, што на свой участак не паедуць, маўляў, нічога гэта не зменіць. І мяне гэта закранула. Як гэта? Чалавек знаходзіцца ў адным горадзе, хай і не на суседняй вуліцы, але ён не аддасць свой голас, бо далёка жыве. Я вырашыў не пераконваць гэтых людзей, а проста ім дапамагчы. Мне на той момант было 22 гады, у мяне ўжо была машына — і я палову дня развозіў сваіх знаёмых па ўчастках.

По словам Виктора, для него всегда было очень важно участвовать в голосовании. Пусть это «прэзідэнцкія выбары, парламенцкія ці мясцовыя». В июне он планировал попасть в состав участковой избирательной комиссии и считать голоса. Собрал подписи, но в УИК его не взяли. Тогда предприниматель придумал, как может помочь выборам по-другому, — и вернулся к идее 16-летней давности.

— Чаму я стараюся хадзіць на выбары? Для мяне гэта нескладана. У лепшым выпадку — гэта штосьці зменіць, у горшым — я проста прагуляюся да суседняй школы. А калі я лічу гэта правільным для сябе, гэта значыць, я лічу гэта правільным для ўсіх. І я вырашыў гэтаму пасадзейнічаць, — легко объясняет он свою позицию. — Была і яшчэ адна прычына: 9 жніўня, насколькі я сабе ўяўляю, шмат хто, і я ў тым ліку, правядзе ў чаканні непрыемных падзей. Гэта вельмі цяжка псіхалагічна. Асаблівых планаў на гэты дзень у мяне не было, і я вырашыў, што займу сваю галаву тым, што буду ў дарозе.

Про свою идею Виктор написал на Facebook позитивный пост.

«Приятный мужчина в расцвете электоральных сил (я) бесплатно привезет вас к вашему избирательному участку 9 августа в пределах Минска и Минского района:

1. Забираю вас по любому названному вами адресу.

2. Везу вас на избирательный участок, хоть на другой конец города.

3. Жду, пока проголосуете.

4. Везу вас в любую названную вами точку. Можно туда, откуда забрал, а можно в любое другое место. […].

Категорически не приму никакой материальной благодарности (даже конфету), и не начинайте.

Гарантирую спокойную безопасную езду на машине с техосмотром. Температура и музыка в салоне — на ваш выбор. Буду в маске, сменяемой не реже раза в 2 часа.

Нет никакого подвоха. Хочу, чтобы 9 августа проголосовало как можно больше людей, и помогаю этому […]».

За сутки пост набрал 1,4 тысячи «лайков» и более 100 комментариев. Заказы Виктор принимал через Facebook. За это время ему написало уже около 15−20 человек. Восьми-десяти из них он сможет помочь сам, остальных связал с водителями, которые тоже захотели поддержать его инициативу и написали об этом в комментариях под постом.

— А кто те люди, которые обратились к вам за помощью?

— Думаю, у большасці з іх няма ніякай агульнай рысы, акрамя таго, што яны грамадзяне Беларусі, — шутит Виктор. — Сярод тых, хто звярнуўся па дапамогу, была жанчына з Масквы. Яна папрасіла падвезці на ўчастак сваю маму і цёцю. А яшчэ, напрыклад, мне напісала два чалавекі, якім з раніцы трэба быць на працы не ў Мінску. У 8 гадзін яны прагаласуюць, я іх забяру і адвязу да аўтобуса, што ідзе з Каменнай Горкі.

— А сами вы с таким графиком успеете проголосовать?

— Так, я пакінуў сабе час у першай палове дня, гэта будзе прыкладна ў 11 гадзін.

Почти все воскресенье у Виктора уже расписано. Осталась одна-две форточки. Он немного переживает, что из-за заметки с просьбой о помощи ему станет писать много людей, выручить их он скорее всего уже не успеет — не хватит дня. Но его идея в другом:

— Было б добра, каб другія вадзіцелі падтрымалі маю ідэю і 9 жніўня таксама дапамаглі дабрацца на ўчасткі тым, каму гэта патрэбна, — говорит Виктор.