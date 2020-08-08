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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роман Головченко проголосовал досрочно Свой выбор сегодня сделал и премьер-министр. В столичную гимназию № 29 Роман Головченко приехал с женой и двумя детьми. Как рассказал журналистам глава...

Свой выбор сегодня сделал и премьер-министр. В столичную гимназию № 29 Роман Головченко приехал с женой и двумя детьми. Как рассказал журналистам глава правительства, он решил отдать свой голос заранее, поскольку в плотном графике "выдалась небольшая пауза".Как добавил Роман Головченко, после выборов правительство в целом намерено сосредоточиться на прежних задачах. Главный упор при этом сделают на развитие регионов и повышение уровня жизни в них.