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Роман Головченко проголосовал досрочно
08.08.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвой выбор сегодня сделал и премьер-министр. В столичную гимназию № 29 Роман Головченко приехал с женой и двумя детьми. Как рассказал журналистам глава правительства, он решил отдать свой голос заранее, поскольку в плотном графике "выдалась небольшая пауза".
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: "Мы сегодня голосуем за ту страну, в которой будет жить уже поколение наших детей. Конечно, хотелось бы, чтобы они жили в свободной, независимой, суверенной стране и были спокойны за свою жизнь, у них были бы возможности для того, чтобы реализовать себя. Поэтому вот за эту страну мы сегодня и голосовали".
Как добавил Роман Головченко, после выборов правительство в целом намерено сосредоточиться на прежних задачах. Главный упор при этом сделают на развитие регионов и повышение уровня жизни в них.
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Свой выбор сегодня сделал и премьер-министр. В столичную гимназию № 29 Роман Головченко приехал с женой и двумя детьми. Как рассказал журналистам глава...
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