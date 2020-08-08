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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области участились случаи отравления грибами Жаркое и влажное лето - идеальные условия для богатого урожая даров леса. Однако медики предостерегают: собирать грибы надо осторожно. С отравлением только в...

Жаркое и влажное лето - идеальные условия для богатого урожая даров леса. Однако медики предостерегают: собирать грибы надо осторожно. С отравлением только в столице обращаются за медпомощью свыше полусотни человек каждый сезон. Чтобы избежать неприятностей, лучше собирать только те грибы, которые хорошо знаете, и правильно их готовить.При первых признаках отравления врачи советуют немедленно вызывать скорую помощь. До приезда медиков принять активированный уголь.