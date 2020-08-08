ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На летних каникулах школьники отдыхают в оздоровительных лагерях

08.08.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Активный спортивный сезон сейчас и у школьников. На летних каникулах они отдыхают в оздоровительных лагерях. Есть профильные смены - там дети изучают иностранные языки, занимаются робототехникой и делают первые шаги в IT-сфере. При этом все разработано с учетом эпидситуации: школьники максимум времени проводят на свежем воздухе. Мастер-классы по стрельбе из лука, водные развлечения.

Что еще в насыщенном расписании - узнала Елена Витко.

Здесь полное погружение в англоязычную среду. В детском оздоровительном лагере в Радошковичах сейчас профильная лингвистическая смена. Среди полиглотов  Богдан Шнип. Ученик 27-й столичной гимназии уже в четвертый раз приезжает сюда, чтобы на каникулах не только тренировать, но и повышать разговорный "лэвл". Подтягивать уровень помогают носители языка.  

Интенсив и в соседнем кабинете, только уже IT. Здесь юные программисты учатся делать анимацию и сайты, мобильные приложения и игры. Свои тренировки,  только уже в сосновом лесу,  проводят "робинзоны", а точнее, "зубрята". Для них  мастер-классы по стрельбе из лука, также в "Зубренке" организованы катания на лодках и катамаранах.

Весь день здесь расписан буквально по минутам. С утра  акваразвлечения. Днем творческие и спортивные мероприятия. Сейчас, например, школьники преодолевают препятствия в тарзан-парке. А вечером  все соберутся у костра и споют песни под гитару. 

А навигатор отдыхающих настроен  на зеленые маршруты. Например, есть живописные экскурсии по территории центра  на музыкальном паровозе или даже электромобиле. Предлагают и выездной экотур: растения со всех уголков мира отряды изучают в аптекарском саду. Полную перезагрузку в этом детском центре сейчас проходят более тысячи школьников  всей страны. Кто-то приехал впервые, а  для многих   это уже добрая традиция лета. 

3Д-моделирование или робототехника, спортивные, языковые или актерские смены. Всего в лагерях это лето  с колоритом и пользой для здоровья  проведут около 250 тысяч школьников со всех уголков страны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активный спортивный сезон сейчас и у школьников. На летних каникулах они отдыхают в оздоровительных лагерях. Есть профильные смены - там дети изучают иностранные...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новые корпуса сегодня открылись в Островецкой районной больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика