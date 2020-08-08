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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На летних каникулах школьники отдыхают в оздоровительных лагерях Активный спортивный сезон сейчас и у школьников. На летних каникулах они отдыхают в оздоровительных лагерях. Есть профильные смены - там дети изучают иностранные...

Активный спортивный сезон сейчас и у школьников. На летних каникулах они отдыхают в оздоровительных лагерях. Есть профильные смены - там дети изучают иностранные языки, занимаются робототехникой и делают первые шаги в IT-сфере. При этом все разработано с учетом эпидситуации: школьники максимум времени проводят на свежем воздухе. Мастер-классы по стрельбе из лука, водные развлечения.Что еще в насыщенном расписании - узналаЗдесь полное погружение в англоязычную среду. В детском оздоровительном лагере в Радошковичах сейчас профильная лингвистическая смена. Среди полиглотов Богдан Шнип. Ученик 27-й столичной гимназии уже в четвертый раз приезжает сюда, чтобы на каникулах не только тренировать, но и повышать разговорный "лэвл". Подтягивать уровень помогают носители языка.Интенсив и в соседнем кабинете, только уже IT. Здесь юные программисты учатся делать анимацию и сайты, мобильные приложения и игры. Свои тренировки, только уже в сосновом лесу, проводят "робинзоны", а точнее, "зубрята". Для них мастер-классы по стрельбе из лука, также в "Зубренке" организованы катания на лодках и катамаранах.Весь день здесь расписан буквально по минутам. С утра акваразвлечения. Днем творческие и спортивные мероприятия. Сейчас, например, школьники преодолевают препятствия в тарзан-парке. А вечером все соберутся у костра и споют песни под гитару.А навигатор отдыхающих настроен на зеленые маршруты. Например, есть живописные экскурсии по территории центра на музыкальном паровозе или даже электромобиле. Предлагают и выездной экотур: растения со всех уголков мира отряды изучают в аптекарском саду. Полную перезагрузку в этом детском центре сейчас проходят более тысячи школьников всей страны. Кто-то приехал впервые, а для многих это уже добрая традиция лета.3Д-моделирование или робототехника, спортивные, языковые или актерские смены. Всего в лагерях это лето с колоритом и пользой для здоровья проведут около 250 тысяч школьников со всех уголков страны.