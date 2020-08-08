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При задержании в Минске велосипедистка получила перелом руки. Силовики заявили, что она ехала не по велодорожке

08.08.2020 17:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером в пятницу, 7 августа, в нескольких точках Минска велосипедисты устроили так называемый «велопробег солидарности», за которым последовали задержания людей на велосипедах, оказавшихся поблизости, сотрудниками милиции и людьми в штатском. Одной из пострадавших стала Юлия Гагулина, которую попытался задержать неизвестный мужчина — в результате последовавшего падения с велосипеда девушка сломала руку.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчанка Юлия Гагулина, по ее словам, поздно вечером возвращалась на велосипеде домой по проспекту Независимости, когда неожиданно к ней выбежал человек в штатском и резко остановил, из-за чего девушка оказалась на земле.

— Я ехала по велодорожке около десяти вечера по проспекту возле площади Якуба Коласа, а впереди, с проезжей части, выбежал через газон человек. Там была обычная серая машина без каких-то графических обозначений, а человек был в простых майке, джинсах и в медицинской маске. Когда я уже к нему приближалась, он резко рванул мне наперерез, меня это очень испугало. Он протянул руки, зацепил меня — я вылетела с велосипеда и упала на спину. Затем он меня поднял под руки, мой велосипед лежал чуть дальше, и тогда я увидела, что у меня кривая рука. Я ему сказала о том, что сломала руку, а он просто ничего не говоря потащил меня за обе руки, в том числе и сломанную, в машину.

Никто из задержавших Юлию мужчин не представился и не предъявил какие-либо документы, а причину задержания озвучили только когда подошли свидетели, которые пытались узнать, в чем дело — ею оказалось движение по тротуару вместо велодорожки.

— Посадил меня в машину. Никакого удостоверения не показывал, не представился, просто стоял и молчал. Подошли свидетели, девушка, которая за мной ехала, кто-то еще, и спросили, за что меня задержали. Тот мужчина сказал, что я ехала не по велодорожке. Свидетели просили этих людей представиться, назвать причину задержания, фотографировали номера машины. Дали мне воды, обезболивающее, помогли мне с велосипедом, потому что он остался лежать на тротуаре. Но я точно ехала по велодорожке, на улице было мало людей, довольно просторно. По его словам, он мне крикнул остановиться. Но я только видела, что он ко мне рванул, как бы под колеса. Когда он увидел, что моя рука опухла, то вызвал скорую. Первую помощь тоже мне не оказали. Я так поняла, что главное для него было, чтобы я не вышла из машины.

Неизвестные люди последовали за девушкой в больницу, а потом, когда узнали, что она позвонила в милицию и рассказала о случившемся, просто уехали. Правда, милиционеры, принявшие вызов, предложили Юлии самой приехать в отделение.

— Приехала скорая, повезли меня в больницу, эти люди поехали за нами на своей машине. Они еще стояли и преследовали меня возле входа — может, ждали диагноза. Я позвонила в милицию и сказала, что меня сбили с велосипеда, попросила их приехать. Мне предложили приехать самой в РУВД Советского района. Мне было страшно выходить, потому что я не знала, чего ждать от этих людей. После этого они подошли ко мне и сказали: «Давайте поговорим». Я сказала, что вызвала милицию, и они, ничего не говоря, уехали. Когда я вышла после того, как мне оказали помощь, их уже не было, — рассказала девушка.

Видео: телеграм-канал Nехта

У Юлии, по ее словам, диагностировали перелом запястья с раздроблением лучевой кости и ушиб мягких тканей головы. Девушка по-прежнему чувствует себя не очень хорошо и говорит, что в тот вечер каталась по Минску, также ездила и там, где были группы велосипедистов, но в момент ее задержания неизвестными людьми просто возвращалась домой.

Напомним, вечером 7 августа в Минске прошел велопробег солидарности, который закончился гонкой за велосипедистами и задержаниями. Как позже сообщила TUT.BY официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, «девушку не задерживали, и что по предварительным данным, она упала при торможении».

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером в пятницу, 7 августа, в нескольких точках Минска велосипедисты устроили так называемый «велопробег солидарности», за которым последовали задержания людей...
 
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