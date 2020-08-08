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МВД опубликовало видео задержания диджеев, включивших Цоя: их не бьют, они не сопротивляются

08.08.2020 18:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД опубликовало видео задержания Кирилла Галанова и Владислава Соколовского с хештегом #ПРОВЕРЕНО_МВД. На нем запечатлено, как парней доставляют в РУВД. При этом работники милиции ведут себя вежливо и корректно. В свою очередь Кирилл и Владислав выполняют все их указания, не оказывая никакого сопротивления.


Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

На видео парни в сопровождении сотрудников ОМОН спокойно идут к синему бусу.

— Ребят, чтобы разобраться в данной ситуации, мы проедем с вами в РУВД, вы там объясните все, — говорит голос за кадром.

Далее бус подъезжает к РУВД.

— Ребята, выходим, далеко не уходите, проходите сюда, — Кириллу Галанову и Владу Соколовскому показывают где вход в РУВД. Все корректно, спокойно, без повышенных тонов. Парней действительно, никто не бьет. Они выполняют все указания представителей закона.

Заканчивается видео в одном из кабинетов отделения милиции:

— Присаживаемся один сюда, а второй вот сюда.

Видео: МВД Беларуси

Ведомство поясняет, что опубликовали его для того чтобы опровергнуть появившуюся в Сети информацию, что молодых людей избили при задержании.

— О насилии над работниками культуры телеграм-каналы заявляют уверенно. Хотя позже задержанные сами рассказали интернет-порталу, что никакого физического воздействия на них не оказывалось. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать от сомнительных источников. Делимся с вами видео задержания, — сообщает пресс-служба МВД.

«Возмущался, хватал за руки, упирался ногами. Высказывал недовольство»

Кирилл Галанов и Владислав Соколовский, напомним, были задержаны после того, как включили в Киевском сквере «Перемен» Виктора Цоя. Ночь ребята провели в ЦИП на Окрестина. Суд состоялся на следующий день, 7 августа.

Владу и Кириллу вменяли две статьи КОАП: ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) и ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).

— Нас задержали сотрудники в штатском. Никакого физического воздействия со стороны сотрудников милиции и нас не было, — рассказал Соколовский.

Выступавший в качестве свидетеля сотрудник ОМОНа заявил, что Владислав Соколовский при задержании оказал сопротивление: «возмущался, хватал за руки, упирался ногами. Высказывал недовольство: „Куда? Почему? Зачем?“».

— Было глупо сопротивляться. Не понимаю, почему человек лжет, — так Соколовский отреагировал на слова свидетеля.

В итоге, Владислав Соколовский был признан виновным по статьям 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции). Ему назначили административный арест — 8 суток за хулиганство, 6 суток за неповиновение. Путем частичного сложения вышло 10 суток.

10 суток получил и Кирилл Галанов: 5 суток по статье 17.1 (мелкое хулиганство) и 5 по статье 23.4 (неповиновение милиции).

 
 
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На нем запечатлено, как парней доставляют в РУВД. При этом работники милиции ведут себя вежливо и корректно. В свою очередь Кирилл и Владислав выполняют все их...
 
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