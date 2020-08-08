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В последний день досрочного голосования на участке в Минске задержали двоих наблюдателей

08.08.2020 19:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на участке для голосования № 103 в субботу, 8 августа, за нарушение общественного порядка были задержаны двое альтернативных наблюдателей. Об этом TUT.BY сообщили другие наблюдатели, работающие на этом участке.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По имеющейся информации, 8 августа около 14.00 на участке № 103, который расположен в здании столичной средней школы № 99 на улице Берута, были задержаны независимые наблюдатели Георгий Максименко и Алена Бужинская.

Сотрудники милиции находились в здании школы около часа, а после этого появились с написанными от руки заявлениями. Как пояснил старший инспектор ООПП РУВД Фрунзенского районаАндрей Брилевский, участвовавший в задержании, причиной стало нарушение наблюдателями общественного порядка.

Однако сообщившим об инциденте наблюдателям ничего не известно о конфликтных ситуациях с участием задержанных. Также они рассказали, что, как и на многих других избирательных участках, независимые наблюдатели в принципе не присутствуют в помещении для голосования, а также не могут ознакомиться с протоколом.

Координатор платформы «Честные люди» сообщает, что в данный момент оба задержанных наблюдателя находятся в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в ожидании суда, который должен состояться в понедельник, 10 августа.

На самом участке № 103 заявили, что члены комиссии, пришедшие на вторую смену, ничего не знают о задержании наблюдателей. С администрацией школы, где находится участок, связаться не удалось: дежурная объяснила, что они на совещании.

Напомним, ранее из всех регионов Беларуси приходили сообщения о задержании альтернативных наблюдателей прямо на избирательных участках: часть из них отделалась штрафами, а некоторые будут отбывать административный арест.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на участке для голосования № 103 в субботу, 8 августа, за нарушение общественного порядка были задержаны двое альтернативных наблюдателей. Об этом TUT.BY...
 
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