ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Общественные объединения обратились к белорусам с призывом защитить родную землю от наглой лжи и предательства

08.08.2020 20:00 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Защитить родную землю от наглой лжи и предательства, от желания разорвать единство нашего общества и пошатнуть государственные устои", - это цитата из обращения к белорусам, которое подписали более 35 общественных объединений различной направленности  (спортивной и политической, журналисты и композиторы, врачи, этнические группы и многие другие). В обращении  звучит искренний призыв прийти на выборы и проголосовать за страну, которую  мы любим и  которой гордимся (видео). 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Защитить родную землю от наглой лжи и предательства, от желания разорвать единство нашего общества и пошатнуть государственные устои", - это цитата из обращения к...
 
Новости дня
Новости общества
 
Международный мониторинг: замечаний нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика