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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Общественные объединения обратились к белорусам с призывом защитить родную землю от наглой лжи и предательства "Защитить родную землю от наглой лжи и предательства, от желания разорвать единство нашего общества и пошатнуть государственные устои", - это цитата из обращения к...

"Защитить родную землю от наглой лжи и предательства, от желания разорвать единство нашего общества и пошатнуть государственные устои", - это цитата из обращения к белорусам, которое подписали более 35 общественных объединений различной направленности (спортивной и политической, журналисты и композиторы, врачи, этнические группы и многие другие). В обращении звучит искренний призыв прийти на выборы и проголосовать за страну, которую мы любим и которой гордимся (видео).