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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правом досрочного голосования сегодня воспользовалась Наталья Кочанова В интенсивном рабочем графике Председатель Совета Республики нашла минуту и пришла на 4-й избирательный участок вместе с супругом. Завтра же, в основной день...

В интенсивном рабочем графике Председатель Совета Республики нашла минуту и пришла на 4-й избирательный участок вместе с супругом. Завтра же, в основной день голосования, спикер верхней палаты парламента вместе с коллегами будет работать. По поручению Главы государства сенаторы в рамках своих компетенций окажут помощь Центральной избирательной комиссии по некоторым организационным вопросам. Ну а сегодня, как призналась сама Наталья Кочанова, она проголосовала прежде всего за будущее нашей страны.Напомним, завтра - основной день голосования. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера.