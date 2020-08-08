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Правом досрочного голосования сегодня воспользовалась Наталья Кочанова
08.08.2020 20:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ интенсивном рабочем графике Председатель Совета Республики нашла минуту и пришла на 4-й избирательный участок вместе с супругом. Завтра же, в основной день голосования, спикер верхней палаты парламента вместе с коллегами будет работать. По поручению Главы государства сенаторы в рамках своих компетенций окажут помощь Центральной избирательной комиссии по некоторым организационным вопросам. Ну а сегодня, как призналась сама Наталья Кочанова, она проголосовала прежде всего за будущее нашей страны.
Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Это важное политическое мероприятие, которое касается всех нас – граждан, живущих в этой стране. Ну а выбор свой делала я, конечно, за стабильность, конечно, за свою родную Беларусь, за свой народ. За ту политику, которая проводится в нашей стране, которая направлена прежде всего на наших граждан, на благополучие наших граждан, на благополучие наших людей. Потому что я всегда говорила и курс мой неизменный: я хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в которой живу сейчас я. Страна замечательная, великолепная. Мы ее любим".
Напомним, завтра - основной день голосования. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера.
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В интенсивном рабочем графике Председатель Совета Республики нашла минуту и пришла на 4-й избирательный участок вместе с супругом. Завтра же, в основной день...
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