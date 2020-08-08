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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Безопасность на выборах. Сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы В связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы. Организована работа оперативных штабов как в...

В связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы.Организована работа оперативных штабов как в Министерстве внутренних дел, так и во всех территориальных органах. В эти дни работа милиции нацелена на обеспечение правопорядка на избирательных участках, а также содействие должностным лицам избирательных комиссий. Все помещения взяты под круглосуточную охрану.В таком режиме милиция будет работать до конца выборов.