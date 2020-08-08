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Безопасность на выборах. Сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы

08.08.2020 21:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В связи с проведением президентских выборов  сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы. 

Организована работа оперативных штабов  как в Министерстве внутренних дел, так и во всех территориальных органах. В эти дни  работа милиции нацелена на обеспечение правопорядка на избирательных участках, а также содействие должностным лицам избирательных комиссий. Все помещения взяты под круглосуточную охрану. 

Дмитрий Курьян, замначальника главного управления - начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси:  "Основная цель сотрудников милиции  - обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка. Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленным законом прав и полномочий. Выражаем уверенность, что общими усилиями мы сохраним порядок и спокойствие".

В таком режиме  милиция будет работать до конца выборов.

 
 
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В связи с проведением президентских выборов  сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы.  Организована работа оперативных штабов  как в...
 
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