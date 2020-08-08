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За четыре дня досрочно проголосовали 32,24 % избирателей
08.08.2020 22:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭксперты уже отмечают: явка избирателей на досрочном голосовании была довольно высокой. При этом проголосовать заранее можно было и за рубежом. 44 участка организованы за пределами страны. Как проходило досрочное голосование и что отмечают наблюдатели - расскажет Нина Можейко.
Решают проголосовать досрочно по разным причинам. Есть те, кому в основной день придется работать, кто-то собирается на отдых с семьей, а кто-то давно определился с выбором и решил не тянуть. По данным ЦИК, за четыре дня на участки пришли 32,24 % избирателей.
"Голосую всегда, я считаю, что это обязанность любого человека, который живет в нашей стране. Голосовать надо".
"Я голосую за мир, за стабильность, за спокойствие, чтобы я не боялась выйти на улицу, чтобы я не боялась за будущее своих детей. Чтобы я знала, что они вырастут в спокойной, мирной и независимой стране".
Досрочно свой выбор сделала Наталья Кочанова
В интенсивном рабочем графике Председатель Совета Республики Наталья Кочанова нашла несколько минут и пришла на 4-й избирательный участок. Ведь завтра, в основной день голосования, спикер верхней палаты парламента вместе с коллегами также будет работать. По поручению Главы государства сенаторы в рамках своих компетенцией окажут помощь Центральной избирательной комиссии по некоторым организационным вопросам. А сегодня, как призналась сама Наталья Кочанова, она проголосовала, прежде всего, за будущее нашей страны.
Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Это важное политическое мероприятие, которое касается всех нас – граждан, живущих в этой стране. Ну а выбор свой делала я, конечно, за стабильность, конечно, за свою родную Беларусь, за свой народ. За ту политику, которая проводится в нашей стране, которая направлена прежде всего на наших граждан, на благополучие наших граждан, на благополучие наших людей. Потому что я всегда говорила и курс мой неизменный: я хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в которой живу сейчас я. Страна замечательная, великолепная. Мы ее любим".
Премьер-министр проголосовал досрочно
Свой выбор сегодня сделал и премьер-министр. В столичную гимназию № 29 Роман Головченко приехал с женой и двумя детьми. Глава правительства отдал свой голос заранее, поскольку в плотном графике выдалась небольшая пауза.
Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси: "Мы сегодня голосуем за ту страну, в которой будет жить уже поколение наших детей. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы они жили в свободной, независимой, суверенной стране и были спокойны за свою жизнь, у них были бы возможности для того, чтобы реализовать себя. Поэтому вот за эту страну мы сегодня и голосовали".
По всей стране организовали 5 767 участков для голосования
Всего же по всей стране организовали 5 767 участков для голосования. В одном только Минске их 687. На местах следят и за соблюдением санитарных норм.
В помощь избирателям общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи" запустило мобильное приложение "Голосую!". Ресурс абсолютно бесплатный, его легко можно скачать. Приложение поможет белорусам найти свой участок для голосования по месту прописки и даже проложит туда маршрут. Кроме того, можно ознакомиться с биографиями кандидатов и официальными новостями текущей избирательной кампании.
Певица Жанет отдала свой голос досрочно
Адрес избирательного участка певицы Жанет не меняется уже много лет. Артистка, которая считает Беларусь мамой (цитата из песни), с удовольствием оставила автограф в списке зарегистрированных. Сама ведь тоже в этом статусе, поэтому птичка за будущее по плану досрочно.
Жанет, певица: "Я, конечно же, артистка, но в первую очередь я все-таки мама. И я понимаю, что от этого выбора зависит будущее моих детей. Для меня очень важно было то, как человек относится к семье, насколько он по-настоящему, искренне любит свою страну, насколько он сильный лидер и насколько он действительно уверен в себе. Потому что свою жизнь, свою судьбу, свое будущее можно доверить только сильным рукам и светлому уму".
Гражданский долг выполнила гимнастка Екатерина Галкина
Не спортивный норматив, а гражданский выполнила гимнастка Екатерина Галкина. Она становилась призером самых престижных соревнований мира и знает, как важна поддержка. И такой опорой всегда выступало государство.
Екатерина Галкина, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта: "Я голосовала досрочно, потому что завтра у меня не будет возможности оставаться в Минске. Я уеду. А свой гражданский долг выполнить надо. Так как вся моя жизнь связана со спортом и в нашей стране уделяют огромное внимание спорту, поэтому я надеюсь, что так это все останется и сохранится".
Международный мониторинг: замечаний нет
Важным элементом избирательной кампании является международный мониторинг. Его осуществляет миссия наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ. Они наблюдают за всеми этапами голосования, включая досрочное. Посещение избирательных участков, оценка уровня их организации и прозрачности работы, а также соответствие процедуры голосования национальному законодательству.
Алексей Кондратьев, международный наблюдатель (Россия): "Я хочу сказать, что все организовано должным образом, в соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь. Явных нарушений мы никаких не заметили. И в общем-то, по отзывам наблюдателей, никаких претензий к представителям властей, обеспечивающим деятельность избирательных комиссий, не заявлено. Поэтому мы надеемся, что до исхода завтрашнего дня весь процесс голосования пройдет достойно, в рамках законодательства и что победит сильнейший".
Международные наблюдатели будут работать до окончания президентских выборов. Свое заявление по результатам наблюдения за ходом избирательной кампании миссия озвучит в понедельник, 10 августа.
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Эксперты уже отмечают: явка избирателей на досрочном голосовании была довольно высокой. При этом проголосовать заранее можно было и за рубежом. 44 участка...
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