Сегодня Витебск выбирает президента. TUT.BY весь день будет рассказывать вам, как

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 9 августа проходят выборы президента. Избирательные участки в Витебске в основной день голосования работают с 8.00 до 20.00. Весь день TUT.BY будет рассказывать вам о том, как голосует Витебщина: мы будем постоянно обновлять этот текст.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным Центризбиркома, на Витебщине проживает 849 472 избирателя. В области создано 750 участков для голосования, из них в Витебске — 155.

20 избирательных участков 9 августа открылись в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, и один — в воинской части.

С 4 по 8 августа в стране прошло досрочное голосование. На Витебщине в эти дни работали 729 избирательных участков. Досрочно в регионе, по данным ЦИК на утро 8 августа, проголосовало 30,86% избирателей.

На пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов: сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, индивидуальный предприниматель, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, переводчик Светлана Тихановская — жена блогера, создателя YouTube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, и предприниматель, председатель партии «Белорусская социал-демократическая грамада» Сергей Черечень.

Александр Лукашенко заверяет белорусов, что если они выберут его в шестой раз, то зарплаты вырастут в два раза. Анна Канопацкая обещает модернизировать экономику, Андрей Дмитриев — разработать антикризисные программы для предприятий, Светлана Тихановская — провести новые выборы и референдум с предложением вернуться к варианту Конституции 1994 года, Сергей Черечень — ввести прямую демократию и «безвиз».

Более подробнее о программах кандидатов читайте тут .

Председатель Витебской областной комиссии по выборам Дмитрий Хома сообщил , что на участках для голосования «особое внимание уделено выполнению рекомендаций Министерства здравоохранения, касающихся эпидемиологической безопасности»:

— Для участков подобраны просторные помещения, что позволяет избежать скученности людей.

9 августа, по словам Хомы, на большинстве участков пройдут концерты, будет работать торговля.