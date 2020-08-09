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Петр Симоненко: Учитесь на ошибках других
09.08.2020 08:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвое мнение о ходе избирательной кампании в Беларуси в эксклюзивном интервью нашему телеканалу высказал секретарь ЦК Компартии Украины. В эти дни Петр Симоненко находится с рабочим визитом в Минске. В частности, политик отметил, как важно учиться на ошибках других. И привел в пример ситуацию в Украине.
Петр Симоненко, секретарь ЦК Компартии Украины: "Я не случайно сказал: учитесь на ошибках других, не своих. То, что я вижу, я сразу вас предупреждаю: задумка извне - не друзей белорусского народа, а врагов. Причем, какие болевые точки выбирают: некомпетентность, не до конца осведомленность, недостаточный социальный опыт, молодежь, я ведь видел, как показывали эти протестные мероприятия. Я еще раз повторяю: это очень опасная игра на уровне подсознания, молодежь выключается из созидательного процесса, а используется как инструментарий для внедрения именно политических технологий порабощения сознания человека и исключения того, чтобы он думал о будущем. Это страшная операция, которая осуществляется тут над Беларусью. Я искренне хочу вас предупредить: не повторяйте ошибки Украины. Это закончилось тем, что беспамятство привело к безумию в Украине. Это беспамятство разрушило крупнейший потенциал Украины, оно привело к тому, что у нас гражданская война идет. К тому, что разрушилась целостность общества, различные гуманитарные программы, просто этноцид устраивают в Украине, разрушается все то, что было ценностями славянского мира".
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Свое мнение о ходе избирательной кампании в Беларуси в эксклюзивном интервью нашему телеканалу высказал секретарь ЦК Компартии Украины. В эти дни Петр Симоненко...
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