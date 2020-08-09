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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За что сегодня отдают свой голос люди труда Сегодня главная политическая кампания проходит одновременно с не менее важной - аграрной. В этом году хлеб уродился. Каравай сезона-2020 обещает быть еще более...

Сегодня главная политическая кампания проходит одновременно с не менее важной - аграрной. В этом году хлеб уродился. Каравай сезона-2020 обещает быть еще более весомым, чем в прошлом году. А это в первую очередь результат огромного труда людей, живущих в наших селах и агрогородках. Людей, которые своим трудом отстаивают нашу продовольственную безопасность. И благодаря поддержке государства. Сегодня на полях энергонасыщенная техника, открываются современные зерносушильные комплексы, применяются новейшие технологии, для аграриев созданы все условия для жизни. Это все то, что создавалось не один год, то, чем мы сегодня можем гордиться и не хотим потерять. Это то, за что сегодня отдают свой голос люди труда. Труженики села поделились с нами своими мнениями.