|
За что сегодня отдают свой голос люди труда
09.08.2020 08:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня главная политическая кампания проходит одновременно с не менее важной - аграрной. В этом году хлеб уродился. Каравай сезона-2020 обещает быть еще более весомым, чем в прошлом году. А это в первую очередь результат огромного труда людей, живущих в наших селах и агрогородках. Людей, которые своим трудом отстаивают нашу продовольственную безопасность. И благодаря поддержке государства. Сегодня на полях энергонасыщенная техника, открываются современные зерносушильные комплексы, применяются новейшие технологии, для аграриев созданы все условия для жизни. Это все то, что создавалось не один год, то, чем мы сегодня можем гордиться и не хотим потерять. Это то, за что сегодня отдают свой голос люди труда. Труженики села поделились с нами своими мнениями.
"В нашем агрогородке есть и школа, и детский сад, магазины, строится жилье для молодых специалистов. Я за то, чтобы наша страна развивалась без каких-либо скачков, чтобы все шло стабильно, чтобы все было хорошо".
"Техника хорошая, усовершенствуется, урожай вырастили неплохой, около 80 центнеров с гектара получается. Рабочей силы надо. Вот кто митингуют, требуют, пускай приедут в сельское хозяйство, попробуют силы свои. Может у них получится здесь хорошо".
"Мы развиваемся, мы внедряем новые технологии, мы построили новый кормоцех, у нас линия переработки рапса. Социальная сфера, строятся дома, забота об обычных гражданах, забота о своих работниках в хозяйстве. Я всем довольна и хотела бы, чтобы это все продолжалось в том же русле".
"Чтобы был у нас мир, покой, чтобы мы могли спокойно работать без всяких каких-то воздействий со стороны. Хочется, чтобы мы развивались и дальше, чтобы те люди, которые испытывают какие-то проблемы, трудности, где-то неустроен быт, пожалуйста, мы всегда предоставим им рабочее место, предоставим служебное жилье. Пускай приезжают к нам, трудятся".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня главная политическая кампания проходит одновременно с не менее важной - аграрной. В этом году хлеб уродился. Каравай сезона-2020 обещает быть еще более...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)