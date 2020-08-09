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Детский парк в Пинске обустроят в скандинавском стиле
09.08.2020 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинске разрабатывают план комплексной реконструкции детского парка, сообщает газета
Специалисты мастерской «МАРС» предложили городским властям создать парк в скандинавском стиле с использованием природных материалов, естественного ландшафта и максимальным озеленением.
По функциональности парк предлагается разделить на зоны: развлекательную, тихого отдыха, массовых мероприятий, спортивную.
Авторы проекта отвели места для аттракционов и торговый точек, а также придумали многофункциональный водоем, который зимой собирал бы любителей кататься на коньках. По всему периметру парка пройдет велодорожка.
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По всему периметру парка пройдет велодорожка.
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