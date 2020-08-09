Детский парк в Пинске обустроят в скандинавском стиле

Источник материала: Tut.by

В Пинске разрабатывают план комплексной реконструкции детского парка, сообщает газета «Пінскі веснік» .





Специалисты мастерской «МАРС» предложили городским властям создать парк в скандинавском стиле с использованием природных материалов, естественного ландшафта и максимальным озеленением.





По функциональности парк предлагается разделить на зоны: развлекательную, тихого отдыха, массовых мероприятий, спортивную.

Авторы проекта отвели места для аттракционов и торговый точек, а также придумали многофункциональный водоем, который зимой собирал бы любителей кататься на коньках. По всему периметру парка пройдет велодорожка.



