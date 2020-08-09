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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие традиции и обычаи, связанные с выборами, знает мировая практика? Институт международного наблюдения за выборами возник сравнительно недавно. Конечно, сам контроль за голосованием был всегда, но только внутренний. Какие...

Институт международного наблюдения за выборами возник сравнительно недавно. Конечно, сам контроль за голосованием был всегда, но только внутренний. Какие традиции и обычаи, связанные с выборами, знает мировая практика, узнавали наши корреспонденты.По правде говоря, выборы действительно бывают организованными диковинно и странно - словно бы правила, по которым голосование проводится, конструировались по наитию и наугад. Вот, скажем, в Чили - а граждане этой страны зовут себя "единственными европейцами среди латиноамериканцев" - практикуют раздельное проведение голосования: мальчики - налево, девочки - направо. Узнать, как так вышло, невозможно, хотя истоки обычая терялись вовсе не во тьме веков: женщины получили избирательное право совсем недавно - в 1934. Может, дело в пуританских нравах: а вдруг мужчина подглядит, как чужая жена ставит галочку в избирательном бюллетене? Это какой же позор ляжет тяжким грузом на ее плечи!А в Боливии, например, в день выборов полностью запрещено всякое автомобильное движение в городах и любое междугороднее сообщение: боливийцу надлежит выполнять свой гражданский долг, а уехав куда-нибудь на машине, он может от этого уклониться. Но это, в общем, безобидные чудачества. А вот правительства часто проявляют по отношению к избирателям изрядную отеческую суровость. В Греции за неявку на выборы можно схлопотать не то что штраф, а тюрьму - на срок до одного года. Заключение полагается абсантеистам в Египте, а в Пакистане за отказ воссоединиться, а потом расстаться со своим избирательным бюллетенем на участке для голосования может вам стоить пяти лет жизни - будете все эти годы развлекаться каторжными работами. В общем, демократия - это вам не лобио кушать, как говорил грузинский вор в законе и знатный демократический активист Джаба Иоселиани.Но наблюдатели на выборах - это особенно интересная тема. Представительная демократия получила в ХХ веке широкое распространение не потому, что она делает государство каким-то особо эффективным. Предположим, президентские выборы 2000 в Соединенных Штатах: все решил пересчет голосов вручную в части округов Флориды. И, например, видный парламентарий от демократов Кеннеди позднее писал, что Гор наверняка набрал больше голосов, чем Буш, но рефери в лице Верховного суда поднял руку победителя, и теперь уж точно ничего не переиграешь.Известен техасский казус 2012: губернатор штата Одинокой звезды сообщил наблюдателям от ОБСЕ: «Вам, братцы, запрещено приближаться к участкам ближе, чем на 100 футов: сделаете хотя бы еще один шаг - всеми последующими шагами будете мерять тюремный дворик». И ведь вряд ли техасец прятал массовые нарушения - нет, для него это был вопрос самоуважения: на американских выборах все решают только граждане, а у любых прочих в этом вопросе нет даже права соваться с советами. До 2002 государства первого мира вообще не рассматривали возможность допуска иностранцев на свои избирательные участки. А зачем это? Джентльменам верят на слово! Мы изобрели демократию, и никто не вправе нас ей учить! Но 18 лет назад коллективный Запад все-таки в этом вопросе смягчился: внутреннее наблюдение является достаточным и решающим, любое иностранное - факультативно.Есть страны, которые вообще считают международных наблюдателей инструментом политического вмешательства извне. Существуют ли принципы, которые позволяют определить: вот тут у нас нарушение, а вот здесь - нет? Увы, такие критерии отсутствуют! Полную правомерность внешнего контроля за ходом выборов признает только третий мир и часть государств СНГ. И в итоге на третьем тысячелетии демократии человечество выяснило, что безупречна только прямая демократия.