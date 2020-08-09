ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На избирательных участках - широкий ассортимент угощений

09.08.2020 09:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Чтобы сегодня получился настоящий народный праздник, в режиме нон-стоп накануне трудились и те, кто отвечает за хлебосольную часть. Ассортимент на участках для голосования широкий - постарались угодить всем, и даже искушенным гурманам. Кстати, сегодня на избирательных участках много дегустаций. Юлия Токарь подробнее. 

Прямо сейчас мы совершим настоящее гастрономическое путешествие, увидим, как белорусские кондитеры выпекают литовский шакотис, побываем на производстве воздушных пирожных, аналогов которых нет во всем мире,  и попробуем итальянский панеттони. Только на третьем столичном хлебозаводе используют рецептуру XV века.


Песочный литовский торт теперь могут попробовать и белорусы


За считанные минуты нежное тесто стекает на вертушку и застывает в произвольной форме ветвей. Песочный литовский торт теперь могут попробовать и белорусы. А это уже соседний кондитерский цех. В печи подходят пудровые шапки безе. 

Все ароматные угощения будут представлены на участках для голосования. Конкуренцию уже полюбившимся "Минскому", "Маку" и "Нарочанскому" составит ржаной "Бабулин". Ирина Езерская вот уже 32 года выпекает свежайшие буханки.


Производители организуют дегустации


Все новинки хлебобулочных изделий можно будет попробовать. Производители организуют дегустации. Тарт с грильяжной начинкой, яблочная меренга и шоколадные конфеты ручной работы: фаберже, рококко, рулеты с кунжутом. Щедрое угощение подготовил и столичный центральный универмаг. Кондитеры, повара и пекари услышат комплименты уже сегодня на избирательных участках. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы сегодня получился настоящий народный праздник, в режиме нон-стоп накануне трудились и те, кто отвечает за хлебосольную часть. Ассортимент на участках для...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске пройдут живые концерты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика