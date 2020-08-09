Белорусы зарубежья стоят в очередях, чтобы проголосовать на президентских выборах

Источник материала: Tut.by

44 избирательных участка открыты в 36 государствах для проживающих за рубежом белорусов. Как сообщают наши читатели, уже с утра ко многим из них выстроились в очереди.

Официально за пределами Беларуси зафиксировано 5319 избирателей. На базе посольств и консульств создано 44 избирательные комиссии (полный список с адресами можно посмотреть ТУТ ).

Больше всего участков на территории Польши и России — по три в каждой стране. В Польше отдать свой голос можно в Варшаве, Белостоке и Бяла-Подляске. В России участки организованы в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге. По два участка образовано в США, Германии, Турции и Латвии.

Очередь у белорусского посольства в Варшаве.

В Киеве, к началу работы участка, в очереди стояли не меньше 30 человек.









В российской столице тоже очередь из желающих проголосовать белорусов.



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