ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусы зарубежья стоят в очередях, чтобы проголосовать на президентских выборах

09.08.2020 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

44 избирательных участка открыты в 36 государствах для проживающих за рубежом белорусов. Как сообщают наши читатели, уже с утра ко многим из них выстроились в очереди.

Официально за пределами Беларуси зафиксировано 5319 избирателей. На базе посольств и консульств создано 44 избирательные комиссии (полный список с адресами можно посмотреть ТУТ).

Больше всего участков на территории Польши и России — по три в каждой стране. В Польше отдать свой голос можно в Варшаве, Белостоке и Бяла-Подляске. В России участки организованы в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге. По два участка образовано в США, Германии, Турции и Латвии.

Очередь у белорусского посольства в Варшаве.


В Киеве, к началу работы участка, в очереди стояли не меньше 30 человек.



В российской столице тоже очередь из желающих проголосовать белорусов.


Фото читателя TUT.BY

Если вы голосуете за пределами родины, присылайте нам свои фото и мы добавим их в этот обзор: nn@tutby.com или в телеграм @tutby_news_bot.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
44 избирательных участка открыты в 36 государствах для проживающих за рубежом белорусов. Как сообщают наши читатели, уже с утра ко многим из них выстроились в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Политтехнолога Шклярова признали политзаключенным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика