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Белорусы зарубежья стоят в очередях, чтобы проголосовать на президентских выборах
09.08.2020 10:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
44 избирательных участка открыты в 36 государствах для проживающих за рубежом белорусов. Как сообщают наши читатели, уже с утра ко многим из них выстроились в очереди.
Официально за пределами Беларуси зафиксировано 5319 избирателей. На базе посольств и консульств создано 44 избирательные комиссии (полный список с адресами можно
Больше всего участков на территории Польши и России — по три в каждой стране. В Польше отдать свой голос можно в Варшаве, Белостоке и Бяла-Подляске. В России участки организованы в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге. По два участка образовано в США, Германии, Турции и Латвии.
Очередь у белорусского посольства в Варшаве.
В Киеве, к началу работы участка, в очереди стояли не меньше 30 человек.
В российской столице тоже очередь из желающих проголосовать белорусов.
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44 избирательных участка открыты в 36 государствах для проживающих за рубежом белорусов. Как сообщают наши читатели, уже с утра ко многим из них выстроились в...
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