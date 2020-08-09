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Прямое включение с 3-го столичного избирательного участка

09.08.2020 11:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На связи наш корреспондент Анастасия Бенедисюк. Она находится на 3-м столичном избирательном участке (прямое включение).

Сегодня мы выбираем не просто Президента, мы голосуем за путь, по которому нам вместе идти дальше. Какой будет наша страна? Наш дом, наша крепость? Фундамент есть, стены крепкие, уже и не один этаж возведен. 

Впрочем, все это лирическое отступление, которое навеяло мне это место. Сейчас я нахожусь на 3-м столичном участке. Он расположился в Минском профессионально-техническом колледже строителей. Здесь готовят столяров, сварщиков, плотников и штукатуров.  С их работами, кстати, можно познакомиться в холле здания. Разумеется, до или после голосования (видео).

 
Теги: знакомства
 
 
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На связи наш корреспондент Анастасия Бенедисюк. Она находится на 3-м столичном избирательном участке (прямое включение). Сегодня мы выбираем не просто...
 
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