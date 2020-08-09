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Лукашенко: обстановка на выборах не выйдет из-под контроля, это я вам гарантирую

09.08.2020 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко проголосовал сегодня на участке в Университете физкультуры, а потом стал отвечать на вопросы журналистов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В самом начале беседы он прокомментировал безопасность в стране во время выборов.

— Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Здесь сложность в том, искренне вам скажу, что мы еще до сих пор кое-чего не знаем. А может и многого не знаем. Поэтому мы вынуждены работать по всем фронтам.

Напомним, 6 августа Александр Лукашенко во время совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил, что против Беларуси ведется гибридная война, но он не знает, кто ее ведет. Поэтому ждет «пакостей» с любой стороны. Подробнее обо всем этом можно прочесть здесь.

 
 
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На избирательном участке он прокомментировал безопасность в стране во время выборов.
 
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