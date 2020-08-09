|
Лукашенко: обстановка на выборах не выйдет из-под контроля, это я вам гарантирую
09.08.2020 11:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко
В самом начале беседы он прокомментировал безопасность в стране во время выборов.
— Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Здесь сложность в том, искренне вам скажу, что мы еще до сих пор кое-чего не знаем. А может и многого не знаем. Поэтому мы вынуждены работать по всем фронтам.
Напомним, 6 августа Александр Лукашенко во время совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил, что против Беларуси ведется гибридная война, но он не знает, кто ее ведет. Поэтому ждет «пакостей» с любой стороны. Подробнее обо всем этом можно прочесть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На избирательном участке он прокомментировал безопасность в стране во время выборов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)