Лукашенко: обстановка на выборах не выйдет из-под контроля, это я вам гарантирую

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко проголосовал сегодня на участке в Университете физкультуры, а потом стал отвечать на вопросы журналистов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В самом начале беседы он прокомментировал безопасность в стране во время выборов.

— Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Здесь сложность в том, искренне вам скажу, что мы еще до сих пор кое-чего не знаем. А может и многого не знаем. Поэтому мы вынуждены работать по всем фронтам.

Напомним, 6 августа Александр Лукашенко во время совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил, что против Беларуси ведется гибридная война, но он не знает, кто ее ведет. Поэтому ждет «пакостей» с любой стороны. Подробнее обо всем этом можно прочесть здесь .