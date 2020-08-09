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В Гомельском регионе работает около тысячи избирательных участков
09.08.2020 13:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТеперь перемещаемся в Гомельский регион. Здесь работает около тысячи избирательных участков. 38 из них размещены в санаториях, профилакториях и домах отдыха. Весомый процент избирательных участков разместили в учреждениях образования. В крупных школах областного центра - по 3-4 участка для голосования. Кстати, еще в период досрочного голосования избиратели в Полесском регионе проявляли себя наиболее активно, особенно молодежь. Тем же, кто приходит на избирательные участки с детьми, вручают памятные сувениры и сладости.
"Я считаю, что нужно прийти - какой пример мы подаем детям, если не придем. Я бы хотела видеть в будущем красивую, процветающую страну, чтобы экономика наша поднималась, развивалась".
"Процветающую, стабильную, мирную".
Жанна Батюк, председатель участковой избирательной комиссии № 39 г. Гомеля: "На базе нашего учреждения образованы 4 участка для голосования. Все участки открылись вовремя - в 8:00. Соблюдаются все противоэпидемические требования. Атмосфера на участках доброжелательная. Прослеживается активность избирателей. Многие приходят семьями".
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Теперь перемещаемся в Гомельский регион. Здесь работает около тысячи избирательных участков. 38 из них размещены в санаториях, профилакториях и домах отдыха....
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