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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельском регионе работает около тысячи избирательных участков Теперь перемещаемся в Гомельский регион. Здесь работает около тысячи избирательных участков. 38 из них размещены в санаториях, профилакториях и домах отдыха....

Теперь перемещаемся в Гомельский регион. Здесь работает около тысячи избирательных участков. 38 из них размещены в санаториях, профилакториях и домах отдыха. Весомый процент избирательных участков разместили в учреждениях образования. В крупных школах областного центра - по 3-4 участка для голосования. Кстати, еще в период досрочного голосования избиратели в Полесском регионе проявляли себя наиболее активно, особенно молодежь. Тем же, кто приходит на избирательные участки с детьми, вручают памятные сувениры и сладости.