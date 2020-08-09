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«Туда, в поле! На перевоспитание». Лукашенко - про «такую и сякую» молодежь

09.08.2020 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня после голосования, отвечая на вопросы СМИ, президент в очередной раз высказался про молодежь.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По мнению Александра Лукашенко, в нашей стране разная молодежь — «есть и такая, и сякая».

— Молодежь, как я говорил, разная. И знаете, если уже о молодежи… Вот я вчера приехал в поле, и там работают комбайнеры. Комбайнеры — это профессора сельского хозяйства, а рядом с ними или дочурка, 17−18−19 лет, или жена, молодой экипаж и прочее, и прочее. Или просто молодые ребята работают. Ну такие, как пивко, как я сказал, потягивают здесь в Минске. Знаете, мне как-то больно стало за этих ребят. Эти молодые ребята, им 25−30 лет, посмотреть на их руки, заскорузлые такие, под ногтями вся чернота. Я вспомнил, как когда-то работал в сельском хозяйстве. Они сегодня нам хлеб убирают! А мы тут разглагольствуем о какой-то демократии, о том, что Мороз какую-то задержали (начальника штаба Светланы Тихановской. — Прим. TUT.BY), еще чего-то. Туда — в поле! На перевоспитание.

После этих слов в окружении Лукашенко раздались аплодисменты.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня после голосования, отвечая на вопросы СМИ, президент в очередной раз высказался про молодежь.
 
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