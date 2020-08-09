Возле избирательных участков в последний день голосования собрались очереди: фото и видео

Источник материала: Tut.by

В основной день голосования у некоторых избирательных участков выстроились очереди. Снимками делятся жители Минска и регионов.

Десятки человек собрались у школы № 59 в Минске, район Каменная Горка, где проходит голосование.



Фото взято из Telegram-канала @Belarus_Slav





Читатели делятся снимками и с избирательного участка по улице Камайской в столице.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

В районе Новой Боровой люди выстроились в очередь на несколько улиц:



Фото предоставлено читателями TUT.BY

Похожую картину застал и экономист Сергей Чалый возле гимназии № 6 на улице Восточной: «Гигантская очередь избирателей. Почти все с белыми браслетами. Такого я не видел никогда. На [втором] фото: окна участка заклеены, чтобы наблюдатели (которых, естественно, не пускают внутрь) не могли снаружи здания видеть, что там происходит».









Деревня Тарасово под Минском, люди в очереди на участок № 40.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

Ранее читатели TUT.BY сообщили, в столичной школе № 177 даже вводят пропускной режим: на каждый из двух участков, расположенных в школе, запускают по пять человек. В самой школе на вопрос журналистов ответили «У нас все хорошо» и положили трубку.







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