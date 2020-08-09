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Возле избирательных участков в последний день голосования собрались очереди: фото и видео
09.08.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В основной день голосования у некоторых избирательных участков выстроились очереди. Снимками делятся жители Минска и регионов.
Десятки человек собрались у школы № 59 в Минске, район Каменная Горка, где проходит голосование.
Читатели делятся снимками и с избирательного участка по улице Камайской в столице.
В районе Новой Боровой люди выстроились в очередь на несколько улиц:
Похожую картину
Деревня Тарасово под Минском, люди в очереди на участок № 40.
Ранее читатели TUT.BY сообщили, в столичной школе № 177 даже вводят пропускной режим: на каждый из двух участков, расположенных в школе, запускают по пять человек. В самой школе на вопрос журналистов ответили «У нас все хорошо» и положили трубку.
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Снимками делятся жители Минска и регионов.
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