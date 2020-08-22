Лукашенко пришел на митинг в Гродно. Вот о чем он говорил

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко приехал на митинг в Гродно. Он высказался об актуальных событиях в стране: назвал большую часть фотографий избитых людей «постановочными кадрами», а также призвал простить силовиков, «даже если они где-то ошиблись».



Изображение: RT на русском / youtube.com

Про Гродно

Мне многие говорили: «В Гродно ситуация не та, там что-то не то». Я говорю: «Неправда, не может быть, чтобы там так перевернулись люди». И увидев эту многотысячную толпу, я понял, что Гродненская земля — это наша земля.

Про протесты

Беспорядки — ядро, зачинщики — не вы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. Вы же видите, куда эти альтернативщики побежали? Некоторые сделали круг через Россию и Украину и там осели.

Про силовиков

Некоторые обнаглели до того, что несчастный мент на машине приехал отремонтировать машину, команда из Польши: давить ментов. За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны, не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись — простите их.

Про девочку, пострадавшую после столкновения с военной машиной

Самое страшное — если будет продолжаться давление на людей. Мы выработали алгоритм против тех, кто запугивает, кто травит семьи. Возьмите недавно мы показали про девочку гродненскую, которую якобы избил ОМОН и вся страна рыдала! Пять дней рыдала страна, какие негодяи омоновцы. А что оказалось на самом деле? Хорошо, спасибо тому отцу, который нашел мужество и честно сказал: да господь с вами, никакой ОМОН меня не избивал, мы попали в ДТП. Спасибо ему огромное, это мужественный человек.

Про фотографии избитых силовиками

В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей.

Прямая трансляция общения Лукашенко с гродненцами шла на YouTube-канале «RT на русском». Ни на одном из белорусских каналов мы ее не нашли.