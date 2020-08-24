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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поручение усилить контроль на всех рубежах дано Госпогранкомитету Не допустить, чтобы в Беларусь из других стран попали боевики, оружие, боеприпасы или деньги для финансирования беспорядков. При этом президент отметил: органы...

Не допустить, чтобы в Беларусь из других стран попали боевики, оружие, боеприпасы или деньги для финансирования беспорядков. При этом президент отметил: органы погранслужбы, помимо спецслужб, также должны участвовать в перекрытии подобных финансовых потоков и каналов. Особое внимание уделить западному и северо-западному направлению. По этим векторам помимо штатных подразделений запланировано применение резервных нарядов.В настоящий момент обстановка на белорусской границе стабильная и контролируемая, сообщают в Госпогранкомитете, хоть и отмечаются попытки дестабилизировать ее или проверить на прочность наши рубежи и стражей границ.И как заверили в погранкомитете, меры усиления, специальные пограничные наряды или техника, контрольные посты - это ни в коем случае не повлияет на время прохождения границы тех, кто не нарушает закон и с благими целями въезжает в Беларусь или сопредельное государство.