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Поручение усилить контроль на всех рубежах дано Госпогранкомитету
24.08.2020 09:15 — Новости Общества |
Игорь Батюшко, начальник отделения пограничного контроля пункта пропуска "Привалка": "Охрана государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном режиме пограничного контроля. Это предусматривает увеличение количества пограничных нарядов, их численность, активное применение технических средств пограничного контроля и служебных животных. Данные меры направлены на недопущение проникновения на территорию Республики Беларусь лиц, причастных к террористическим, экстремистским и другим радикально настроенным организациям".
В настоящий момент обстановка на белорусской границе стабильная и контролируемая, сообщают в Госпогранкомитете, хоть и отмечаются попытки дестабилизировать ее или проверить на прочность наши рубежи и стражей границ.
Дмитрий Северин, начальник службы собак погранзаставы "Польные богатыри": "Заставу постоянно проверяют на прочность, о чем свидетельствуют неоднократные попытки нарушения государственной границы на участке нашего подразделения. С начала 2020 года на участке подразделения нашей заставы было задержано 13 нарушителей государственной границы. Последнее задержание происходило менее недели назад".
И как заверили в погранкомитете, меры усиления, специальные пограничные наряды или техника, контрольные посты - это ни в коем случае не повлияет на время прохождения границы тех, кто не нарушает закон и с благими целями въезжает в Беларусь или сопредельное государство.
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