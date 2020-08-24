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Поручение усилить контроль на всех рубежах дано Госпогранкомитету

24.08.2020 09:15 — Новости Общества |  
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Не допустить,  чтобы в Беларусь из других стран попали боевики, оружие, боеприпасы или деньги для финансирования беспорядков. При этом президент отметил: органы погранслужбы, помимо спецслужб, также должны участвовать в перекрытии подобных финансовых потоков и каналов. Особое внимание уделить западному и северо-западному направлению. По этим векторам помимо штатных подразделений запланировано применение резервных нарядов. 

Игорь Батюшко, начальник отделения пограничного контроля пункта пропуска "Привалка": "Охрана государственной границы Республики Беларусь  осуществляется в усиленном режиме пограничного контроля. Это предусматривает увеличение количества пограничных нарядов, их численность, активное применение технических средств пограничного контроля и служебных животных. Данные меры направлены на недопущение проникновения на территорию Республики Беларусь  лиц, причастных к террористическим, экстремистским и другим радикально настроенным организациям". 

В настоящий момент обстановка на белорусской границе стабильная и контролируемая, сообщают в Госпогранкомитете, хоть и отмечаются попытки дестабилизировать  ее или проверить на прочность наши рубежи и стражей границ. 

Поручение усилить контроль на всех рубежах дано Госпогранкомитету


Дмитрий Северин, начальник службы собак погранзаставы "Польные богатыри": "Заставу постоянно проверяют на прочность, о чем свидетельствуют неоднократные попытки нарушения государственной границы на участке нашего подразделения.  С начала 2020 года на участке подразделения нашей заставы было задержано 13 нарушителей государственной границы. Последнее задержание происходило менее недели назад". 

И как заверили в погранкомитете,  меры усиления, специальные пограничные наряды или техника, контрольные посты - это ни в коем случае не повлияет на время прохождения границы  тех, кто не нарушает закон и с благими целями въезжает в Беларусь или сопредельное государство.

 
 
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Не допустить,  чтобы в Беларусь из других стран попали боевики, оружие, боеприпасы или деньги для финансирования беспорядков. При этом президент отметил: органы...
 
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