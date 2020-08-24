МВД рассказало, сколько людей приняли участие в воскресных акциях протеста

Источник материала: Tut.by

В воскресных акциях протеста в Минске приняли участие около 20 тысяч человек. В Бресте и Гродно — не более трех тысяч. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях. Такие данные приводит пресс-служба МВД.

«После сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и иной атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов. В столице основным местом сбора стала пл. Независимости, от которой митингующие проследовали к обелиску „Минск — город-герой“. На пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 тысяч», — сообщили в МВД.

Всего за истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях.

Ведомство напоминает, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях предусмотрены как административная, так и уголовная ответственности.

В частности, санкция статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) предусматривает штраф в размере до 50 базовых величин для физического лица или административный арест, санкция статьи 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) — лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

В воскресенье, 23 августа, в Минске и других городах прошли акции протеста. По оценкам независимых СМИ, в столице в акции участвовало более 200 тысяч человек.