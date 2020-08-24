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МВД: на воскресных протестах в Минске собрались около 20 тысяч человек

24.08.2020 11:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности в связи с проведением на территории Беларуси ряда общественно-политических массовых мероприятий приняты в республике. Об этом сообщили в МВД Беларуси в понедельник.

© Sputnik / Виктор Толочко
Задержаний в ходе акции оппозиции в Минске не было - МВД

"В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице – около 20 тысяч человек, Бресте и Гродно – не более трех тысяч человек", – сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

По данным МВД, после сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и иной атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов: в Минске основным местом сбора стала площадь Независимости, от которой митингующие проследовали к обелиску "Минск – город-герой".

"На пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова количество участников не превысило 15 тысяч. Всего за истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях", – сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что некоторые лица и интернет-ресурсы "по-прежнему активно призывают граждан принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях, умалчивая при этом, что за подобные деяния предусмотрены как административная, так и уголовная ответственности".

Так, напоминают в МВД, санкция статьи 23.34 КоАП предусматривает штраф в размере до 50 базовых величин для физического лица или административный арест, санкция статьи 293 Уголовного кодекса – лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Ведомство призывает не поддаваться на провокации.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Всего за истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях.
 
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