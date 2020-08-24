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Клиника "Шарите" поблагодарила омских врачей за спасение Навального

24.08.2020 11:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг - Sputnik. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится  в стабильном тяжелом состоянии, об этом рассказал главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.

Как сообщает РИА Новости, 23 августа Мураховский получил письмо от врачей из берлинской клиники "Шарите", где сейчас находится Навальный. В письме берлинские специалисты благодарят коллег из Омска за спасенную жизнь Алексея Навального, а также сообщают о текущем состоянии пациента.

© Sputnik / Валерий Мельников
Зачем всех убеждают в отравлении Навального
 

Алексею Навальному внезапно стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет, в котором находился оппозиционер, совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу, где он был направлен в реанимационное отделение. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у оппозиционера токсическое отравление. Анализы показали отсутствие ядов в организме.

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 назвал нарушение обмена веществ основным из "рабочих диагнозов" Алексея Навального. По его словам, в крови и моче пациента не выявили ядов и следов их пребывания. На данный момент Навальный находится в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили из Омска медицинским рейсом. В Берлине Алексей Навальный получил статус гостя канцлера Германии.

Как сообщил 24 августа заместитель главврача Омской больницы скорой помощи №1 (БСМП) Анатолия Калиниченко, отсутствие ядов в организме Навального подтверждают два лабораторных исследования.

"Диагноз "отравление" был одним из первых, он был и у скорой помощи. Поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение. Но мы получили окончательный ответ от двух лабораторий о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено", — сказал он.

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Теги: Минск
 
 
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Благодарность была направлена в виде письма главному врачу омской больницы Александру Мухрановскому.
 
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