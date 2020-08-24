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Клиника "Шарите" поблагодарила омских врачей за спасение Навального
24.08.2020 11:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг - Sputnik. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится в стабильном тяжелом состоянии, об этом рассказал главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.
Как сообщает
© Sputnik / Валерий Мельников
Алексею Навальному
Главный врач омской больницы скорой помощи №1 назвал нарушение обмена веществ основным из "рабочих диагнозов" Алексея Навального. По его словам, в крови и моче пациента не выявили ядов и следов их пребывания. На данный момент Навальный находится в берлинской клинике "Шарите", куда его
Как сообщил 24 августа заместитель главврача Омской больницы скорой помощи №1 (БСМП) Анатолия Калиниченко, отсутствие ядов в организме Навального подтверждают два лабораторных исследования.
"Диагноз "отравление" был одним из первых, он был и у скорой помощи. Поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение. Но мы получили окончательный ответ от двух лабораторий о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено", — сказал он.
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Благодарность была направлена в виде письма главному врачу омской больницы Александру Мухрановскому.
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