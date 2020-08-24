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Суд над Ефремовым отложили на неделю
24.08.2020 11:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Суд над известным российским актером Михаилом Ефремовым отложили на неделю, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд Москвы.
© Sputnik / Алексей Филиппов
На заседание 24 августа актер явился один. Ефремов обратился к суду с просьбой провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, пока он ищет нового адвоката. Суд отказался рассматривать вопрос о проведении экспертизы без участия адвокатов и дал артисту еще неделю на поиск защитника.
"Отложить на 31 августа на 11:00", - постановила судья Елена Абрамова, которая рассматривает дело о смертельном ДТП.
На прошлой неделе Михаил Ефремов отказался от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргародской. Они настаивали на том, что за рулем авто актера сидел не он сам, а кто-то другой. По их версии, это может доказать наличие биологических следов на подушке безопасности водительского сиденья, не принадлежащих Ефремову.
Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве актер Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб
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Заседание по делу о смертельном ДТП, участником которого стал актер, отложили на 31 августа, чтобы Ефремов успел найти нового адвоката.
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