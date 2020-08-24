Суд над Ефремовым отложили на неделю

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Суд над известным российским актером Михаилом Ефремовым отложили на неделю, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

На заседание 24 августа актер явился один. Ефремов обратился к суду с просьбой провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, пока он ищет нового адвоката. Суд отказался рассматривать вопрос о проведении экспертизы без участия адвокатов и дал артисту еще неделю на поиск защитника.

"Отложить на 31 августа на 11:00", - постановила судья Елена Абрамова, которая рассматривает дело о смертельном ДТП.

На прошлой неделе Михаил Ефремов отказался от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргародской. Они настаивали на том, что за рулем авто актера сидел не он сам, а кто-то другой. По их версии, это может доказать наличие биологических следов на подушке безопасности водительского сиденья, не принадлежащих Ефремову.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве актер Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем , водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице . После ДТП в крови Ефремова, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ , в том числе кокаина. Сейчас артисту грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решил уклоняться от признания вины .

Читайте также:

Суд по делу Ефремова перенесен, актер в реанимации Боткинской больницы

Неожиданно: адвокатов по делу артиста Ефремова привлекут к ответственности

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ