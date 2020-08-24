Лукашенко назначил исполняющего обязанности министра здравоохранения

Источник материала: Tut.by

В Беларуси обязанности министра здравоохранения исполняет Дмитрий Пиневич, сообщает телеграм-канал «Пул Первого» .



Дмитрий Пиневич. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Дмитрий Пиневич работает первым заместителем министра здравоохранения с 2011 года. До этого он был председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Также ранее он был начальником управления контроля органов здравоохранения, социальной защиты, спорта и туризма управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Беларуси, главным врачом 6-й городской клинической больницы Минска, заместителем главного врача по медицинской части для гражданской обороны 5-й городской клинической больницы столицы, хирургом 36-й городской поликлиники Минска. А начинал карьеру врачом медицинской службы в/ч 78 530 в городе Вознесенск Николаевской области Украины.

Пиневич окончил Ленинградскую военно-медицинскую академию им. С.М.Кирова по специальности лечебное дело.

Дмитрию Пиневичу 54 года. Он родился в поселке Илья Вилейского района Минской области.

Предыдущего министра здравоохранения Владимира Караника в субботу назначили новым губернатором Гродненской области. Он руководил Минздравом чуть больше года.