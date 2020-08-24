На Долгобродской ремонтируют путепровод - вместо троллейбусов пустят автобусы

Источник материала: Tut.by

Сейчас ремонтируют путепровод по улице Долгобродской через улицу Ванеева. Из-за этого там отменят движение троллейбусов. Как пойдет транспорт, сообщает «Минсктранс».

Движение троллейбусов № 35 и 35Д отменяют с 24 августа (уже сегодня) по 1 сентября. Вместо них в будни пустят временные автобусы № т35 и т35Д.

Пассажиры с проездными на определенное время (без лимита поездок) на троллейбус могут ехать без дополнительной оплаты в автобусах № т35, т35Д.