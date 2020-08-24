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На Долгобродской ремонтируют путепровод - вместо троллейбусов пустят автобусы
24.08.2020 11:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сейчас ремонтируют путепровод по улице Долгобродской через улицу Ванеева. Из-за этого там отменят движение троллейбусов. Как пойдет транспорт,
Движение троллейбусов № 35 и 35Д отменяют с 24 августа (уже сегодня) по 1 сентября. Вместо них в будни пустят временные автобусы № т35 и т35Д.
Пассажиры с проездными на определенное время (без лимита поездок) на троллейбус могут ехать без дополнительной оплаты в автобусах № т35, т35Д.
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Сейчас ремонтируют путепровод по улице Долгобродской через улицу Ванеева. Из-за этого там отменят движение троллейбусов. Как пойдет транспорт, сообщает...
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