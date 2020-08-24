В Масюковщине к концу года появится экотропа

Источник материала: Tut.by

В столице собираются сделать новую экотропу. На этот раз — во Фрунзенском районе. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .

Новую экотропу организуют в Масюковщине в границах улиц Вязынской, Люцинской и МКАД. Там растут шаровидные ивы и другие зеленые насаждения, есть водоем.

В будущей зоне отдыха удалили сухие деревья и дикорастущие кустарники, дно пруда очистили, привели в порядок его берега. Уже начали работы по обустройству пешеходных дорожек. Впереди — установка беседок и других малых архитектурных форм, информационных стендов о представителях флоры и фауны, которых здесь можно увидеть.

— В этой части района не хватает зон отдыха. Жители благодарят, видя работу по обустройству экотропы. До конца нынешнего года объект будет полностью готов, — уточнил первый замглавы администрации Фрунзенского района Денис Драпей.

Это будет уже третья экологическая тропа на территории Фрунзенского района. Такие места для досуга с пользой уже есть в Каменной Горке возле храма святителя Николая Японского и в Сухарево в лесопарке «Медвежино».

Всего в столице насчитывается более десятка экотроп. В мае состоялось торжественное открытие нового участка тропы в Чижовке в районе пересечения улиц Уборевича и Голодеда. Планируется также создание экотропы в Октябрьском районе неподалеку от улицы Асаналиева.