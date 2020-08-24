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Готовьте зонты и дождевики - всю неделю будут идти дожди

24.08.2020 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последняя неделя августа будет дождливой. Однако осадков пока все же меньше нормы. А выходные, по предварительному прогнозу, порадуют солнечной и теплой погодой. Об этом сообщает Белгидромет.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во вторник, 25 августа, ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром по юго-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8… +14°С, максимальная днем +21… +27°С.

В среду ночью на большей части Гомельской, Могилевской и по востоку Минской и Витебской областей, а днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8… +15°С, днем +18… +25°С.

27 августа ожидается преобладание облачной погоды. Временами дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11… +16°С, днем в условиях дефицита солнечного тепла температура всего +16… +22°С.

В пятницу, 28 августа, облаков и дождей станет меньше. Ветер юго-западный с переходом в дневные часы на северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8… +14°С, максимальная днем от +17°С по северо-востоку до +26°С по юго- западу страны.

А вот с наступлением последних выходных августа инициативу перехватит погожий антициклон с центром над Украиной. Благодаря чему жителей Беларуси ждет достойное прощание с летом. В дневные часы тепло, а по югу страны даже жарко. В основном обойдется без осадков, лишь по северо-западу республики есть вероятность коротких летних дождей.

 
 
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А вот с наступлением последних выходных августа инициативу перехватит погожий антициклон с центром над Украиной. Благодаря чему жителей Беларуси ждет достойное...
 
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