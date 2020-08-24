Некоторые троллейбусы отменят из-за ремонта путепровода на Долгобродской

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Некоторые троллейбусы временно отменили из-за ремонта путепровода на улице Долгобродской в Минске, об этом пассажиров предупредили в ГП "Минсктранс".

"В связи с капитальным ремонтом путепровода по ул. Долгобродской через улицу Ванеева с 24 августа по 1 сентября текущего года отменяется движение троллейбусов по маршрутам №35 и №35Д", – рассказали на предприятии.

Вместо этих троллейбусов запустят временные автобусные маршруты №т35 и №т35Д. Они будут ходить по тем же трассам в будние дни.

Чтобы минимизировать неудобства пассажиров отмененных троллейбусов, с них не будут брать дополнительную плату за проезд во временных автобусах.

"Пассажирам, имеющим проездные документы на определенный период времени без лимита поездок на троллейбус, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №т35, №т35Д", – пояснили в "Минсктрансе".