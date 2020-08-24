ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Некоторые троллейбусы отменят из-за ремонта путепровода на Долгобродской

24.08.2020 12:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Некоторые троллейбусы временно отменили из-за ремонта путепровода на улице Долгобродской в Минске, об этом пассажиров предупредили в ГП "Минсктранс".

© Photo : Вадим Рожков / Минский метрополитен
Минское метро переходит на зимний режим работы

"В связи с капитальным ремонтом путепровода по ул. Долгобродской через улицу Ванеева с 24 августа по 1 сентября текущего года отменяется движение троллейбусов по маршрутам №35 и №35Д", – рассказали на предприятии.

Вместо этих троллейбусов запустят временные автобусные маршруты №т35 и №т35Д. Они будут ходить по тем же трассам в будние дни.

Чтобы минимизировать неудобства пассажиров отмененных троллейбусов, с них не будут брать дополнительную плату за проезд во временных автобусах.

"Пассажирам, имеющим проездные документы на определенный период времени без лимита поездок на троллейбус, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №т35, №т35Д", – пояснили в "Минсктрансе".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитальный ремонт моста на пересечении столичных улиц Долгобродской и Ванеева будут проводить с 24 августа по 1 сентября текущего года.
 
Новости дня
Новости общества
 
«На колени, лицом в пол!» Корреспондент ТАСС в Минске рассказал, как был избит и брошен в автозак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика