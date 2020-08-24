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Тепло, но дожди и грозы. Погода в Гродно на неделе
24.08.2020 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на новой неделе будет и солнечно, и дождливо, и не так жарко, как в предыдущие дни,
В понедельник переменная облачность, возможен дождь, воздух днем прогреется до +23 °С.
Во вторник облачно с прояснениями. Днем возможен дождь с грозой, вечером опять дождливо. Температура воздуха — +19…21°С.
В среду переменная облачность. Днем возможны дождь, гроза и сильный ветер. Вечером опять дождливо. Днем до +22 °С.
В четверг облачно и дождливо. Днем гроза и до +20°С.
В пятницу переменная облачность, слабый ветер и без осадков. Днем до +20 °С.
Хорошей недели!
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В Гродно на неделе будет преимущественно и солнечно, и дождливо, и не так жарко, как в предыдущие дни.
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