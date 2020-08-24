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Тепло, но дожди и грозы. Погода в Гродно на неделе

24.08.2020 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на новой неделе будет и солнечно, и дождливо, и не так жарко, как в предыдущие дни, сообщает pogoda.by.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В понедельник переменная облачность, возможен дождь, воздух днем прогреется до +23 °С.

Во вторник облачно с прояснениями. Днем возможен дождь с грозой, вечером опять дождливо. Температура воздуха — +19…21°С.

В среду переменная облачность. Днем возможны дождь, гроза и сильный ветер. Вечером опять дождливо. Днем до +22 °С.

В четверг облачно и дождливо. Днем гроза и до +20°С.

В пятницу переменная облачность, слабый ветер и без осадков. Днем до +20 °С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на неделе будет преимущественно и солнечно, и дождливо, и не так жарко, как в предыдущие дни.
 
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