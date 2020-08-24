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Сопредседателя стачкома шахтеров Анатолия Бокуна вызвали в милицию

24.08.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анатолия Бокуна, сопредседателя стачкома «Беларуськалия», вызвали в милицию. Его телефон не отвечает.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По информации стачечного комитета шахтеров, Анатолий Бокун зашел в здание милиции примерно в 11.20 24 августа. С тех пор связи с ним нет.

В конце прошлой недели, 21 августа, его автомобиль заблокировали двое сотрудников милиции и вручили повестку, сообщал телеграм-канал стачкома.

— Анатолию Бокуну вручили повестку, но в ней не было указано, в качестве кого его вызывают, — рассказали TUT.BY в стачкоме. — Вместо это было написано, что ему нужно явится в рамках какой-то проверки. Сначала он отказался идти, попросил прислать нормальную повестку, оформленную по требованиям законодательства, иначе он отказывался идти. Но сегодня все-таки решил пойти.

Позже в телеграм-канале стачкома появилось следующее сообщение:

— Сегодня был задержан сопредседатель стачечного комитета Бокун Анатолий. На данный момент он находится в РОВД. По имеющейся у нас информации, на всех членов стачкома ОАО «Беларуськалий» будут составлены протоколы и заведены дела за организацию и участие в «несанкционированных массовых мероприятиях». Также, из достоверных источников, есть информация, что в ближайшее время членов стачкома начнут задерживать и доставлять в РОВД для дальнейших разбирательств.

 
 
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Анатолия Бокуна, сопредседателя стачкома ОАО «Беларуськалий», вызвали в милицию. Там он находится уже около двух часов, его телефон не отвечает.
 
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