Молитва на площади и акция у тюрьмы: что происходило 23 августа в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 24 авг – Sputnik, Инна Гришук. Второе воскресенье подряд в Гродно собралось более десяти тысяч человек, чтобы пройти мирным маршем по центру города. На площади Ленина состоялся митинг, после чего сотни горожан отправились к стенам тюрьмы, устроив спонтанную акцию в память о пострадавших от силовиков после 9 августа.

Мероприятия протестующих горожан власти признали незаконными, в центре были замечены силовики, но обошлось без задержаний.

Шествие по Советской площади

Марш протеста был назначен на 14 часов воскресенья, к этому времени на площади Советской начали собираться люди. Приходили обычные горожане, а также работники крупных государственных заводов. Сначала на площади было несколько тысяч человек, но люди быстро прибывали.

На улочках в районе Советской площади было заметно больше машин ГАИ и автомобилей патрульно-постовой службы, стояли две грузовые военные машины с брезентовым кузовом для перевозки людей, возле Фарного костела – белый автозак.

© Sputnik / Инна Гришук Массовая акция протеста в Гродно 23 августа

По первоначальному плану, маршрут гродненского марша свободы должен был проходить по улице Кирова, далее – по Буденного к железнодорожному вокзалу, затем – по улице Ожешко и завершиться на площади Ленина. Милиционеры несколько раз прошлись по площади Советской, предупреждали через громкоговоритель, что мероприятие незаконное, требовали не выходить на проезжую часть и не блокировать движение.

© Sputnik / Инна Гришук Многие пришли на акцию протеста с флагами и самодельными плакатами

Горожане внезапно сменили планы, протестующие направились к площади Ленина по пешеходной улице Советской, на протяжении всего маршрута они хлопали, периодически скандировали "Жыве Беларусь" и другие лозунги. Например, мимо универмага колонна людей шла не менее десяти минут. Когда шествие покидало площадь, из военных машины выгрузились силовики в черной защитной амуниции и шлемах, но они стояли в метрах 20 от участников протестного марша.

Молитва за Беларусь

В течение получаса площадь Ленина заполнилась людьми, которые несли бело-красно-белые флаги, самодельные плакаты с надписями "Уходи", "Хватит насилия и угроз", "Свободу политзаключенным", "Те, кто готов променять свободу на стабильность, потеряют и свободу, и стабильность", "Мы пришли сюда бесплатно". По разным подсчетам, протестный митинг на площади Ленина собрал от 10 до 15 тысяч участников. Здесь же накануне проходил митинг в поддержку Александра Лукашенко , который собрал до десяти тысяч человек, которых привозили из разных городов Гродненской, Минской, Брестской областей.

© Sputnik / Инна Гришук Собравшиеся на площади гродненцы вместе помолились за Беларусь

Среди участников протестного митинга можно было видеть не только людей с бело-красно-белыми флагами, но и с официальной символикой. Семейная пара надела на древко два флага, женщина объяснила: "Тот, кто выходит на площадь, выступает за мир. Неважно под каким флагом идти на протестный митинг. Новый президент нужен всем – и тому, кто под красно-зеленой символикой, и тому, кто под красно-белой".

© Sputnik / Инна Гришук Некоторые участники протестного митинга принесли оба флага

В какой-то момент одна из выступающих рассказала, что после последних событий в стране обратилась к Богу и начала молиться за Беларусь. Она предложила устроить минуту молчания, встала на колени, за ней на колени опустилась вся площадь. В это время с трибуны мужчина читал "Отче наш".

Скинулись на аппаратуру

Выступить перед митингующими мог каждый желающий. Работник ОАО "Промстрой", часть сотрудников которого на минувшей неделе присоединились к забастовке, рассказал, что на строителей сильно давят, в итоге многие из-за страха начинают работать.

"Если вы нас не поддержите, у нас ничего не получится. Нам сказали – если хотите бастовать, бастуйте за пределами стройплощадки", – отметил строитель.

"Нам сначала разрешили выходить на площадь, потом запретили, а потом провели мероприятие в честь человека, за которого никто не голосовал. Нам сейчас нужен честный президент", – говорил на площади следующий выступающий.

© Sputnik / Инна Гришук Протестующие прямо во время акции собрали деньги на аппаратуру

Другой спикер вспомнил субботний гродненский митинг за Лукашенко и выступление одной из участниц.

"Женщина на провластном митинге благодарила ОМОН. Таким женщинам нужно показывать фотографии людей, которые получили увечья от их действий", – сказал мужчина.

Собравшиеся горожане пожаловались, что выступающих плохо слышно. Кто-то предложил собрать деньги на покупку микрофона и звукоусилительной аппаратуры для митингов. Люди стали передавать деньги – кто-то по несколько рублей, кто-то - по 50 или 100 рублей. За четверть часа площадь собрала более трех тысяч рублей. Уже вечером нужная аппаратура была куплена.

Вышли к стенам тюрьмы

После окончания митинга на площади Ленина часть горожан направилась к стенам гродненской тюрьмы. Не менее тысячи человек выстроились на тротуаре, призывая освободить политзаключенных. Скандировали "Свободу", "Жыве Беларусь". Проезжающие мимо машины сигналили. Акция у стен тюрьмы длилась примерно полчаса, после этого люди разошлись.

© Sputnik / Инна Гришук Протестующие выстроились на тротуаре возле тюрьмы и призвали освободить политзаключенных

Еще на митинге горожан предупреждали, что с площади нужно уходить группами, провожать друг друга домой. Информации о задержании участников воскресного протестного марша нет.

Напомним, в понедельник в МВД Беларуси сообщили, что на воскресных протестах в Минске собрались около 20 тысяч человек, а в Бресте и Гродно – не более трех тысяч человек.

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