Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 24 авг – Sputnik. Акции протеста продолжаются в Витебске уже 14 дней. В последнюю неделю людей на улицы выходило меньше, чем в первые дни, но в "Марше свободы" в воскресенье приняло участие много горожан.

Дождь и силовики

Изначально в воскресенье планировалось провести "Марш свободы" и бесплатный концерт на Пушкинской площади. Но концерт пришлось отменить: как пояснили организаторы, их предупредили о возможных задержаниях после мероприятия.

До последнего момента не было известно, много ли людей намерено прийти на мероприятие: с утра в Витебске периодически шел сильный дождь, в центре города с обеда дежурило большое количество автозаков и автобусов с милицией, а около площади Победы заметили несколько грузовиков с военными.

© Sputnik / Павел Вур В ходе движения колонна растянулась

В два часа дня на площади Победы собралось около сотни горожан. Рядом с ними находились два автобуса с силовиками, а сотрудники группы информирования УВД Витебского облисполкома предупредили собравшихся, что любые несогласованные акции незаконны.

Собравшиеся двинулись по улице Ленина к площади Свободы. Впереди колонны шли витебские медики.

© Sputnik / Павел Вур Кто-то пришел с плакатами собственного изготовления

Между двумя площадями расстояние менее километра, в ходе движения к колонне присоединилось несколько сотен горожан. Собравшиеся провели небольшой митинг.

Затем они двинулись по улицам Витебска. Колонна растянулась более, чем на километр: по предварительным оценкам, в ней находилось более двух тысяч протестующих. Несмотря на дождь, к акции постоянно присоединялись новые участники.

Молодежь, пенсионеры и семьи

Среди протестующих было много пенсионеров и людей старшего и среднего возраста.

Одна из участниц, пенсионерка Татьяна, отметила, что ходит на акции редко, потому что не позволяет здоровье, но в прошлое воскресенье тоже участвовала в национальном марше.

© Sputnik / Павел Вур В марше принимали участие люди разных возрастов

Ее поддержала еще одна витебская пенсионерка Надежда, которая пришла на акцию с подругой. Она отметила, что ранее поддерживала Александра Лукашенко, но сейчас не согласна с политикой, которую он проводит. Большинство родственников не против того, что женщина выходит на улицу, лишь просят ее предупреждать заранее, куда пойдет. По словам пенсионерки, пару раз с нею выходили и дети.

© Sputnik / Павел Вур Дождь собравшимся не помешал

Витеблянин Роман рассказал, что вместе с женой участвует в протестах с первого дня. В первые дни, когда Роман с Ольгой ездили на протесты, дети оставались у бабушки. Сейчас, когда мероприятия проходят мирно, семья берет детей с собой.

В течение нескольких часов участники "Марша свободы" обошли все центральные улицы города. Милиция протестующих не задерживала.

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