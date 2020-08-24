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Как выглядел протест 24 августа в Минске: видео с высоты птичьего полета

24.08.2020 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 августа, в Минске прошли акции протеста. МВД оценило число их участников в 20 тысяч человек, по оценкам независимых СМИ, на улицы на пике акции вышло более 150 тысяч человек. Мы собрали кадры протеста, снятые с высоты при помощи квадрокоптера на проспектах Независимости и Победителей. Видео показывает, как люди двигались по проспектам, приблизились к кордону силовиков у Дворца Независимости, а после этого развернулись и направились в сторону Немиги.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы собрали кадры, снятые при помощи квадрокоптера на проспектах Независимости и Победителей.
 
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