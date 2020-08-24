«Причина - бездействие и молчание». Уволился прокурор, который хотел начать проверку по избитым байкерам

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром Евгений Бабак зашел в здание прокуратуры в качестве помощника прокурора Первомайского района Минска, а вышел безработным. Говорит, посмотрев видео, как люди в форме сотрудников ГАИ избивают байкеров, он написал докладную записку о проведении проверки по данному факту. Но прокуратура к делу так и не подключилась, Евгений принял для себя решение уйти со службы.



Прокурор Евгений Бабак принял решение уйти со службы. Фото: предоставлено героем публикации.

С Евгением Бабаком мы разговариваем через час после того, как было подписано заявление на увольнение по соглашению сторон. Как рассказывает TUT.BY уже бывший помощник прокурора Первомайского района Минска, об этом шаге он задумывался давно, но последние события стали катализатором.

— Я понял, что дальше продолжать работать в этой структуре не имеет никакого смысла, — комментирует свое увольнение Евгений Бабак. — Причины ухода — бездействие, молчание со стороны прокурорских чинов, полковников, начальства города, Генеральной прокуратуры в ответ на тот беспредел, на мой взгляд, который происходил на улице. Даже не было сказано до определенного момента, что будет проведена проверка по фактам бесчинств, которые три дня были со стороны правоохранительных органов. Поскольку ничего не было, я написал докладную записку о проведении проверки событиям, произошедшим на территории нашего района.

Речь идет о событиях 11 августа: в столичном микрорайоне Уручье милиция жестко задержала шестерых мотоциклистов, среди которых были три девушки. Момент задержания сняли на видео очевидцы. После задержания ребят доставили в РУВД, где некоторых из них избили, а потом поместили в ЦИП на Окрестина и жодинское СИЗО. Байкеры уже сняли побои и обратились с заявлением в СК.

— Когда я подал докладную записку, было озвучено, что часть мотоциклистов уже написали заявление в СК. Но, как минимум, со стороны прокуратуры не было никаких заявлений, не давалась информация, что происходит. Планировалось, что мы сами будем проводить проверку, но, как я понимаю, начальство решило приобщить докладную записку к материалам СК, — отмечает Евгений Бабак.

Он поясняет: вопрос о возбуждении уголовного дела решается не сразу, а после проведения проверки, когда становится понятно, есть основания для уголовного дела или нет, превысили ли служебные полномочия люди в форме ГАИ или нет, было ли что-то противоправное со стороны байкеров. Кстати, у прокуратуры есть право возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников милиции. И по мнению нашего собеседника, «по вопиющим случаям» прокуратура должна сама проводить проверки.

— Не знаю, как прокуроры, но люди ждали, что выступит генеральный прокурор и даст оценку видео, на котором зафиксированы факты насилия. В итоге Конюк заявил , что митинги надо согласовывать с местными властями. Какая была у вас реакция?

— На тот момент я уже твердо решил, что буду увольняться. Выступление генеральной прокуратуры меня не удивило — все, что могу сказать по этому поводу.

В пятницу на тот момент еще действующий помощник прокурора Первомайского района Минска Евгений Бабак написал заявление на увольнение по соглашению сторон. Сегодня его подписали.



Сегодня Евгению подписали заявление на увольнение. Фото: TUT.BY

— Евгений, вы видели видео в интернете, насколько правомерно было использование спецсредств и оружия в отношении людей?

— У нас любят говорить: «Вы не видели, что было до этого». Так вот только на основании этих видео, я делаю вывод — в 99% применение насилия было неоправданным, необоснованным. Не понимаю, на основании чего оно применялось. Это без оценки другой стороны, мы не слышали, что говорили правоохранители.

Сейчас на руках уже у бывшего прокурора трудовая книжка, спрашиваем, не пытались ли его удержать на рабочем месте.

— Нет, еще на прошлой неделе нас собирал прокурор района, сказал, если у кого-то есть внутренние моральные терзания и сомнения, кто-то хочет уволиться, никаких препятствий не будет. В этом плане в прокуратуре все очень достойно. Нам сказали, что прекрасно понимают, по какой причине увольняются сотрудники и пожелали успехов на новом поприще.

— И чем вы сейчас займетесь?

— Буду искать работу, какую — еще не знаю.

— Нет страха, что останетесь без средств к существованию, без работы?

— Мне нет еще 30, не женат, детей нет, наверное, поэтому так легко принял решение уволиться. Здоровье позволяет пока подрабатывать на стройке, пойти в такси, у меня нет такого: когда-то работал прокурором, «вершил судьбы», и другие работы позорны. Это не про меня.

Если вы хотите помочь Евгению с трудоустройством, пишите по адресу babakevgen1991@gmail.com.