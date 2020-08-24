Больше 5 тысяч абитуриентов: в БГУ подвели итоги зачисления

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Итоги приемной кампании подвели в Белорусском государственном университете.

Как сообщил журналистам ректор БГУ Андрей Король, на все формы получения высшего образования первой ступени зачислены 5099 абитуриентов, из них платниками стали 1895 человек.

Итоги зачисления таковы:

2140 абитуриентов зачислены на дневную бюджетную форму обучения;

218 – на заочную бюджетную;

1895 – на платную форму дневного отделения;

812 – на платную форму заочного;

132 студента получат второе высшее образование в сокращенный срок на заочном отделении.

Сообщается также, что среди социально-экономических и гуманитарных специальностей самые высокие проходные баллы сложились на "международное право" – 386 (против 385 в минувшем году), "международные отношения" – 382 (379) и "лингвострановедение" – 382 (378).

В группе естественнонаучных специальностей проходной балл на "прикладную информатику" составил 353 балла (364), "информатику" – 352 (353), "химию лекарственных соединений" – 351 (349).

Об "отличниках"

По словам Андрея Короля, в течение последних пяти лет выросло количество абитуриентов, набравших 300 и более баллов: в этом году это рекордные 85,3% (в прошлом их было 84%). При этом 101 человек получил 100-балльный результат на ЦТ (на 15 человек больше, чем годом ранее), и это почти треть от всех стобалльников Беларуси (338 человек).

Кроме того, по словам ректора БГУ, отмечается рост подготовленности абитуриентов: тех, кто получил диплом с отличием после окончания средней школы или среднего специального учебного заведения, стало больше почти на 20% – 702 человека (607 в прошлом году). А число ребят, принятых в вузы без экзаменов, за последние году увеличилось почти втрое.

Про учебный процесс

Учеба в БГУ будет проходить как в обычном режиме в аудиториях, так и через образовательный онлайн-портал: он обеспечивает более 70% преподаваемых дисциплин.

"На протяжении весеннего семестра прошлого учебного года в БГУ разработана стратегия по соединению информационных и образовательных технологий. В две тысячи учебных программ по учебным дисциплинам внесены изменения и дополнения с учетом использования электронных средств обучения. Кроме того, для преподавателей разработаны рекомендации для проведения подобного рода занятий. Существуют технические мастер-классы по созданию видеоконтента разного формата, развивается проект "Педагогическая мастерская онлайн-обучения", – цитирует Короля БелТА .

Он отметил также, что в одном из общежитий вуза (№10) сейчас заканчивается капитальный ремонт. Суммарно в девяти общежитиях университета студентам готовы предоставить свыше восьми тысяч мест: около 77% от числа всех нуждающихся. Предложены и дополнительные места.

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