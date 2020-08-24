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Больше 5 тысяч абитуриентов: в БГУ подвели итоги зачисления
24.08.2020 14:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Итоги приемной кампании подвели в Белорусском государственном университете.
Как сообщил журналистам ректор БГУ Андрей Король, на все формы получения высшего образования первой ступени зачислены 5099 абитуриентов, из них платниками стали 1895 человек.
Итоги зачисления таковы:
Сообщается также, что среди социально-экономических и гуманитарных специальностей самые высокие проходные баллы сложились на "международное право" – 386 (против 385 в минувшем году), "международные отношения" – 382 (379) и "лингвострановедение" – 382 (378).
В группе естественнонаучных специальностей проходной балл на "прикладную информатику" составил 353 балла (364), "информатику" – 352 (353), "химию лекарственных соединений" – 351 (349).
Об "отличниках"
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Кроме того, по словам ректора БГУ, отмечается рост подготовленности абитуриентов: тех, кто получил диплом с отличием после окончания средней школы или среднего специального учебного заведения, стало больше почти на 20% – 702 человека (607 в прошлом году). А число ребят, принятых в вузы без экзаменов, за последние году увеличилось почти втрое.
Про учебный процесс
© Sputnik / Виктор Толочко
"На протяжении весеннего семестра прошлого учебного года в БГУ разработана стратегия по соединению информационных и образовательных технологий. В две тысячи учебных программ по учебным дисциплинам внесены изменения и дополнения с учетом использования электронных средств обучения. Кроме того, для преподавателей разработаны рекомендации для проведения подобного рода занятий. Существуют технические мастер-классы по созданию видеоконтента разного формата, развивается проект "Педагогическая мастерская онлайн-обучения", – цитирует Короля
Он отметил также, что в одном из общежитий вуза (№10) сейчас заканчивается капитальный ремонт. Суммарно в девяти общежитиях университета студентам готовы предоставить свыше восьми тысяч мест: около 77% от числа всех нуждающихся. Предложены и дополнительные места.
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Самые высокие проходные баллы сложились на "международное право", "международные отношения" и "лингвострановедение".
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