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«На колени, лицом в пол!» Корреспондент ТАСС в Минске рассказал, как был избит и брошен в автозак
24.08.2020 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Корреспондент российского информагентства ТАСС Юрий Шамшур в третью ночь протестов в Минске был задержан силовиками, несмотря на то, что был обозначен как журналист и имел при себе аккредитацию МИД Беларуси. Об этом он сам
Как рассказал в своем посте в Facebook корреспондент ТАСС Юрий Шамшур, он был задержан в районе станции метро «Кунцевщина» ночью 11 августа. Там он находился по редакционному заданию, при нем был аккредитационный бейдж, а также, как этого и требуют правила, он был обозначен надписью PRESS. Однако все это не спасло его от жесткого задержания — его избили дубинкой и отвели в автозак. Вот что об этом пишет сам Шамшур:
«Вояки ринулись во дворы, сметая все на своем пути.
— Не трогай прессу! — кричит один из пяти приближающихся к журналисту силовиков.
— Мне по…й! С…ка, что ты здесь делаешь? — кричат его сослуживцы, обрушивая шквал ударов дубинками по голове и остальным частям тела. В какой-то момент своими небольшими руками, в один момент увеличившимися в объеме в несколько раз, удается закрыть голову.
Спустя несколько минут приходишь в сознание, когда тебя под руки ведут двое, просишь обратить внимание на аккредитацию МИД, позвонить пресс-секретарю МВД.
— Не дергайся, а то прострелим яйца! — слышен хохот. Бравые „рабята“ забрасывают в автозак, там принимает „товарищ прапорщик“, перебрасывая из одной руки в другую ружье».
Судя по тому, что описал корреспондент ТАСС, задержавшие его люди довольно цинично относились ко всей ситуации и обращались с другими людьми, находившимися в автозаке.
«Добро пожаловать на наш авиалайнер, — смеется один из вояк. — Лысый, на колени! Лицом в пол! — потребовал он, сняв очки и выключив телефон журналиста.
Рядом, уткнувшись в пол, на коленях стояли двое мужчин. У одного из головы сочилась кровь. Другой пытался объяснить, что попал „под раздачу“, добираясь из троллейбусного парка после окончания смены. Вскоре конвейер „хапуна“ заработал быстрее. В автозак стали забрасывать и избивать мужчин. Двух девушек не трогали, но на колени поставили и их.
— Сволочи, каких перемен вы требуете? Почему, суки, вам не нравится наш президент? Мы не дадим вам, п…расы, разорвать нашу страну. Почему мы должны ночи не спать, собирая вас по улицам? — орал во все горло защитник порядка. Его сослуживец в это время пытался общаться с девушками, играясь с ружьем, демонстрируя его размер и намекая при этом на свои мужские способности.
— Подержи (ружье), только осторожно, не нажимай, а то все взлетим на воздух, — сказал товарищ прапорщик, обращаясь к молодой девушке.
— Лысый, что у тебя болтается на шее? — спросил он у корреспондента. — Аккредитация МИД, — ответил журналист. — А что такое МИД? — пытался выяснить товарищ прапорщик.
Минут через 40 началась перегрузка в омоновский автозак. Задержанных по очереди подводили к дверям машины.
— Спасибо, что воспользовались нашими авиалиниями. Погода за бортом ху…я, — провожал задержанных возмутителей порядка бравый солдат ударами дубинки».
В итоге журналиста отпустили. Судя по всему, полученные им травмы не потребовали медицинского вмешательства, хотя корреспондент сопроводил текст фотографиями своих опухших рук, которыми он закрывался от ударов дубинок.
Сам Юрий Шамшур от комментариев отказался, сославшись на корпоративную этику и необходимость согласовывать любые публичные заявления на эту тему с руководством, отметив, однако, что написал свой пост, чтобы выразить свою позицию как гражданина.
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Корреспондент российского информагентства ТАСС Юрий Шамшур в третью ночь протестов в Минске был задержан силовиками, несмотря на то, что был обозначен как...
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