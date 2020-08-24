«На колени, лицом в пол!» Корреспондент ТАСС в Минске рассказал, как был избит и брошен в автозак

Источник материала: Tut.by

Корреспондент российского информагентства ТАСС Юрий Шамшур в третью ночь протестов в Минске был задержан силовиками, несмотря на то, что был обозначен как журналист и имел при себе аккредитацию МИД Беларуси. Об этом он сам рассказал в посте на своей странице в Facebook.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как рассказал в своем посте в Facebook корреспондент ТАСС Юрий Шамшур, он был задержан в районе станции метро «Кунцевщина» ночью 11 августа. Там он находился по редакционному заданию, при нем был аккредитационный бейдж, а также, как этого и требуют правила, он был обозначен надписью PRESS. Однако все это не спасло его от жесткого задержания — его избили дубинкой и отвели в автозак. Вот что об этом пишет сам Шамшур:

«Вояки ринулись во дворы, сметая все на своем пути.

— Не трогай прессу! — кричит один из пяти приближающихся к журналисту силовиков.

— Мне по…й! С…ка, что ты здесь делаешь? — кричат его сослуживцы, обрушивая шквал ударов дубинками по голове и остальным частям тела. В какой-то момент своими небольшими руками, в один момент увеличившимися в объеме в несколько раз, удается закрыть голову.

Спустя несколько минут приходишь в сознание, когда тебя под руки ведут двое, просишь обратить внимание на аккредитацию МИД, позвонить пресс-секретарю МВД.

— Не дергайся, а то прострелим яйца! — слышен хохот. Бравые „рабята“ забрасывают в автозак, там принимает „товарищ прапорщик“, перебрасывая из одной руки в другую ружье».

Судя по тому, что описал корреспондент ТАСС, задержавшие его люди довольно цинично относились ко всей ситуации и обращались с другими людьми, находившимися в автозаке.

«Добро пожаловать на наш авиалайнер, — смеется один из вояк. — Лысый, на колени! Лицом в пол! — потребовал он, сняв очки и выключив телефон журналиста.

Рядом, уткнувшись в пол, на коленях стояли двое мужчин. У одного из головы сочилась кровь. Другой пытался объяснить, что попал „под раздачу“, добираясь из троллейбусного парка после окончания смены. Вскоре конвейер „хапуна“ заработал быстрее. В автозак стали забрасывать и избивать мужчин. Двух девушек не трогали, но на колени поставили и их.

— Сволочи, каких перемен вы требуете? Почему, суки, вам не нравится наш президент? Мы не дадим вам, п…расы, разорвать нашу страну. Почему мы должны ночи не спать, собирая вас по улицам? — орал во все горло защитник порядка. Его сослуживец в это время пытался общаться с девушками, играясь с ружьем, демонстрируя его размер и намекая при этом на свои мужские способности.

— Подержи (ружье), только осторожно, не нажимай, а то все взлетим на воздух, — сказал товарищ прапорщик, обращаясь к молодой девушке.

— Лысый, что у тебя болтается на шее? — спросил он у корреспондента. — Аккредитация МИД, — ответил журналист. — А что такое МИД? — пытался выяснить товарищ прапорщик.

Минут через 40 началась перегрузка в омоновский автозак. Задержанных по очереди подводили к дверям машины.

— Спасибо, что воспользовались нашими авиалиниями. Погода за бортом ху…я, — провожал задержанных возмутителей порядка бравый солдат ударами дубинки».

В итоге журналиста отпустили. Судя по всему, полученные им травмы не потребовали медицинского вмешательства, хотя корреспондент сопроводил текст фотографиями своих опухших рук, которыми он закрывался от ударов дубинок.



Фото: Facebook / Юрий Шамшур

Сам Юрий Шамшур от комментариев отказался, сославшись на корпоративную этику и необходимость согласовывать любые публичные заявления на эту тему с руководством, отметив, однако, что написал свой пост, чтобы выразить свою позицию как гражданина.