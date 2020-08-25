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Дело о договорных матчах ХК "Витебск" направлено в суд

25.08.2020 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура направила в Витебский областной суд для определения подсудности уголовное дело о подкупе участников профессиональных спортивных соревнований по хоккею с шайбой, сообщили в надзорном ведомстве.

© Photo : ХК "Могилев"
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По делу проходят два обвиняемых, в зависимости от роли им инкриминированы преступления, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст. 253, а также ч.6 ст.16 и ч.1 и ч.2 ст.253 "Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов" Уголовного кодекса Беларусь.

"Как следует из материалов материалам дела, два профессиональных спортсмена хоккейной команды "Витебск" из корыстных побуждений вступили в сговор cо спортсменом этой же команды и со спортсменом-инструктором", - рассказали Sputnik в Генпрокуратуре.

По версии следствия, преступный сговор был нацелен на то, чтобы повлиять на результаты шести матчей между командой ХК "Витебск" и хоккейными командами "Брест", "Могилев", "Динамо-Молодечно", "Локомотив-Орша". Матчи проходили в рамках чемпионата Беларуси по хоккею с шайбой сезона 2018-2019 годов и Кубка Руслана Салея по хоккею с шайбой сезона 2019-2020 годов, состоявшихся в декабре 2018 – сентябре 2019 года.

В итоге поражение в договорных матчах команды "Витебск" было обеспечено.

После изучения материалов дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу о том, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами, обстоятельства преступлений исследованы полно и объективно.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Цена вопроса "договорняков" составила менее 10 тысяч долларов, обвинение подтверждено доказательствами.
 
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