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Фуру с гуманитарной помощью из Польши для бастующих рабочих не пропускают в Беларусь
27.08.2020 13:13 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 августа. Фуру с гуманитарной помощью из Польши для бастующих рабочих не пропускают в Беларусь, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.
"Уже 12 часов транспорт с гуманитарной помощью от польского профсоюза "Солидарность" стоит на польско-белорусской границе, остановлен белорусскими службами", — написал он в своем твиттер-аккаунте.
Получить комментарий в Государственном таможенном комитете БелаПАН пока не удалось.
Польский профсоюз "Солидарность" объявил о создании фонда помощи "Солидарность с Беларусью", в рамках которого будут собирать средства для конкретной помощи бастующим в Беларуси. Профсоюз уже внес в фонд 1 млн злотых (более 700 тысяч белорусских рублей). Два дня назад лидер "Солидарности" Петр Дуда сообщил польскому изданию Wiadomosci, что 26 августа профсоюз отправит в Беларусь гуманитарную помощь — нескольких десятков тонн продуктов, которые "могут пригодиться на рабочих местах во время забастовки".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 27 августа. Фуру с гуманитарной помощью из Польши для бастующих рабочих не пропускают в Беларусь, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал...
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