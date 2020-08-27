Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 августа. Фуру с гуманитарной помощью из Польши для бастующих рабочих не пропускают в Беларусь, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

"Уже 12 часов транспорт с гуманитарной помощью от польского профсоюза "Солидарность" стоит на польско-белорусской границе, остановлен белорусскими службами", — написал он в своем твиттер-аккаунте.

Получить комментарий в Государственном таможенном комитете БелаПАН пока не удалось.

Польский профсоюз "Солидарность" объявил о создании фонда помощи "Солидарность с Беларусью", в рамках которого будут собирать средства для конкретной помощи бастующим в Беларуси. Профсоюз уже внес в фонд 1 млн злотых (более 700 тысяч белорусских рублей). Два дня назад лидер "Солидарности" Петр Дуда сообщил польскому изданию Wiadomosci, что 26 августа профсоюз отправит в Беларусь гуманитарную помощь — нескольких десятков тонн продуктов, которые "могут пригодиться на рабочих местах во время забастовки".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фуру с гуманитарной помощью из Польши для бастующих рабочих не пропускают в Беларусь Минск, 27 августа. Фуру с гуманитарной помощью из Польши для бастующих рабочих не пропускают в Беларусь, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.