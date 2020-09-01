«Все такие - я просто шел». Караев прокомментировал жесткое видео из автозака и слухи про изнасилованных

Источник материала: Tut.by

«Все они такие: я просто шел. Начинаешь глубоко разбираться: да не просто ты шел, а шел с определенными целями!», — прокомментировал глава МВД видео, которое в автозаке записал один из задержанных на акциях протеста минчанин. В интервью российскому каналу RT Юрий Караев также высказался о безопасности журналистов и слухах об изнасиловании задержанных.



Скриншот из видео: russian.rt.com

О журналистах

«Пусть журналисты тоже соображают, что камни и пули, палки и кулаки летят без разбора. И [надо] выбрать сознательно себе, как говорится, — обойти. Где-то пусть отойдут на несколько метров и со стороны снимают. Нет же, лезут в самое пекло!», — отметил Юрий Караев.

«Сами виноваты», — констатировал корреспондент.

«Сами иногда виноваты. И мы бываем иногда, надо признать, перегибаем. Тоже [сотрудников] постоянно учу, что с прессой ссориться нельзя. Не может ОМОН состоять из гимназистов и выпускников института благородных девиц (…).

О слухах про изнасилование задержанных

Караев рассказал, как его ведомство реагирует на заявления о применении насилия к задержанным, и привел в пример слухи об изнасиловании подростка.

«Мне становится известно, что бродит устно передаваемая, потом и в интернете, история о 16-летнем мальчике в больнице, который спасен от разрыва прямой кишки, потому как был изнасилован палкой [дубинкой] ПР-73. Меня это, конечно же, заинтересовало: неужели такие садисты служат в органах правопорядка? Если служат, то я должен от них избавиться и найти.

Слухи распространяют так, что, наконец, из всего массива информации про изнасилованных и разорванных наконец-таки один идентифицируется. Называется 3-я детская больница Минска, в которой даже врачи считают, что это произошло. И рассказывают об этом своим родственникам, те [коллегам] на работе — и весь город в ужасе.

Я посылаю туда начальника уголовного розыска республики, и.о. Говорю: лично ты едешь, идешь по цепочке и находишь мне милиционера, который это совершил. И никто его прикрывать, тихарить не собирается. Потому что если такое есть — нам с ним не по пути. Собирает материал, на следующий день приезжает и докладывает: такой мальчик есть. У него диагноз в материале есть, есть рапорт, есть первичный диагноз — там что-то связанно со скулами, челюстью. Дальше в этом материале, чтобы все понимали, насколько это доказательно, есть вторичный диагноз, я лично помню, что там написано: «пациент шутит с медперсоналом, самостоятельно передвигается по палате».

Корреспондент RT смеется.

«И через два дня буквально он выписан, и теперь его найти невозможно. Но диагноз у нас есть: там только про челюстно-лицевую хирургию! И ни слова про все, что ниже. Врачи такого диагноза не подтверждают, смеются: «такого не было».

Про видео из автозака: "Все они такие: я просто шел"

Корреспондент упомянул, что в интернете есть много историй о задержанных в стиле «шел домой, мимо проходил».

«Ну, конечно. Особенно на TUT.BY вчера, который в автозаке ведет съемку : он шел домой и мимо проходил. Естественно, за ночь установлено, кто он, что он: 42 административных задержания. 35 из них — по линии ГАИ, одно — за нанесение побоев. Это прошлые годы. Одно за нахождение в пьяном виде в общественном месте.

Вот он шел домой и развлекался тем, что бесконечно рисовал карикатуры, в том числе на личности, на действующую власть. Конечно, он просто шел домой, как многие из них!

Я не исключаю, кто-то и шел домой, подумал: иду в магазин, а что мне будет — посмотрю. И такие разговоры зафиксированы на самом деле. У некоторых спросишь, кто там такой-то кандидат в президенты — он вымолвить не может. Пришел сюда, как говорил Партос, «я дерусь просто потому, что я дерусь, не важно, за кого».

Все они такие: я просто шел. Начинаешь глубоко разбираться: да не просто ты шел, а шел с определенными целями».