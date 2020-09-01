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Работники авиазавода в Барановичах написали обращение в горисполком. Они требуют честных выборов

01.09.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работники 558-го авиационного ремонтного завода составили открытое обращение в Барановичский горисполком с требованием честных выборов. Под письмом подписались почти 400 сотрудников, пишет Intex-press.


Работники авиазавода на акции протеста 19 августа 2020 года. Фото: Intex-press

После того, как несколько работников ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» были осуждены за участие в акциях протеста против фальсификации выборов, их коллеги написали коллективное обращение к городским властям. В числе главных требований — освобождение политзаключенных, отставка Александра Лукашенко и проведение честных выборов.

Под обращением на имя председателя Барановичского горисполкома Юрия Громаковского подписались 378 человек.

— Подписи мы собрали буквально за полдня. Могли бы и больше, но у нас была назначена встреча с директором (изначально мы писали обращение на его имя, чтобы он донес эту информацию от коллектива, однако так не прошло, так как подписались не все) и мы хотели успеть до нее. Мы хотим, чтобы наше мнение дошло до Громаковского, — рассказал Игорь Федоров, инженер-механик авиазавода.

 
 
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