Кондрусевич написал в ГПК. Там все еще не говорят, почему митрополита не пустили в страну

Источник материала: Tut.by

Митрополит Тадеуш Кондрусевич направил письмо в Госпогранкомитет Беларуси, в котором просит объяснить, почему его не пускают в страну. ГПК по-прежнему не комментирует ситуацию.



Фото: catholic.by

31 августа в Беларусь без объяснения причин не пустили митрополита Тадеуша Кондрусевича, который возвращался из командировки в Польше.

Глава Католической церкви в Беларуси провел на погранпереходе Кузница Белостокская — Брузги немногим более трех часов и вынужден был вернуться в Польшу. Он ночевал в одном из приходов под Белостоком.

— Митрополит уже направил в Госпогранкомитет письмо от своего имени, будем направлять сегодня и отдельное письмо от епархии. Если они не дадут ответа, тогда будем писать в Администрацию президента и, возможно, в МВД, — рассказал пресс-секретарь Католического костела в Беларуси Юрий Санько.

В Госпогранкомитете утром 1 сентября TUT.BY ответили, что по-прежнему не комментируют ситуацию.

Тадеуш Кондрусевич — гражданин Беларуси, его не имеют права не пускать домой. Возможность для отказа во въезде могла появиться, только если Кондрусевича лишили гражданства, рассказывал TUT.BY адвокат Антон Гашинский.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, ст. 30 Конституции Республики Беларусь гласит: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно». Кроме того, право на возвращение в страну гражданства гарантировано и Всеобщей декларацией прав человека ООН, и Международным пактом о гражданских и политических правах, ратифицированным Беларусью.

Глава Католической церкви в Беларуси осуждал насилие в стране после выборов 9 августа, а также выражал протест против действий силовиков у Красного костела. Напомним, 26 августа правоохранители заблокировали в храме Святого Симона и Святой Елены в Минске демонстрантов и прихожан.