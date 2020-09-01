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Кондрусевич написал в ГПК. Там все еще не говорят, почему митрополита не пустили в страну
01.09.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Митрополит Тадеуш Кондрусевич направил письмо в Госпогранкомитет Беларуси, в котором просит объяснить, почему его не пускают в страну. ГПК по-прежнему не комментирует ситуацию.
31 августа в Беларусь без объяснения причин
Глава Католической церкви в Беларуси провел на погранпереходе Кузница Белостокская — Брузги немногим более трех часов и вынужден был вернуться в Польшу. Он ночевал в одном из приходов под Белостоком.
— Митрополит уже направил в Госпогранкомитет письмо от своего имени, будем направлять сегодня и отдельное письмо от епархии. Если они не дадут ответа, тогда будем писать в Администрацию президента и, возможно, в МВД, — рассказал пресс-секретарь Католического костела в Беларуси Юрий Санько.
В Госпогранкомитете утром 1 сентября TUT.BY ответили, что по-прежнему не комментируют ситуацию.
Тадеуш Кондрусевич — гражданин Беларуси, его не имеют права не пускать домой. Возможность для отказа во въезде могла появиться, только если Кондрусевича лишили гражданства,
Напомним, ст. 30 Конституции Республики Беларусь гласит: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно». Кроме того, право на возвращение в страну гражданства гарантировано и Всеобщей декларацией прав человека ООН, и Международным пактом о гражданских и политических правах, ратифицированным Беларусью.
Глава Католической церкви в Беларуси осуждал насилие в стране после выборов 9 августа, а также выражал протест против действий силовиков у Красного костела. Напомним, 26 августа правоохранители
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Митрополит Тадеуш Кондрусевич направил письмо в Госпогранкомитет Беларуси, в котором просит объяснить, почему его не пускают в страну. ГПК по-прежнему не...
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