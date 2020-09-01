ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске случились три аварии на трубопроводе - вот куда направили цистерны с водой

01.09.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сразу в трех точках столицы сегодня случились аварии на трубопроводе. Подробности сообщает «Минскводоканал».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Повреждена водопроводная сеть на улицах Бельского, 61, Школьная, 46 и Янковского, 7.

Аварии локализованы, без воды остались жители указанных выше домов по улицам Бельского и Янковского, а также 25 частных домов по улицам Школьная и Кузнечная.

На Бельского и Школьную отправили цистерны с питьевой водой, отмечают в «Минскводоканале».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Бельского и Школьную отправили цистерны с питьевой водой, отмечают в «Минскводоканале».
 
Новости дня
Новости общества
 
Областной суд отменил решение районного, который хотел наказать 18-летнего могилевчанина за митинг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика