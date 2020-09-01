В Минске случились три аварии на трубопроводе - вот куда направили цистерны с водой

Источник материала: Tut.by

Сразу в трех точках столицы сегодня случились аварии на трубопроводе. Подробности сообщает «Минскводоканал».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Повреждена водопроводная сеть на улицах Бельского, 61 , Школьная, 46 и Янковского, 7 .

Аварии локализованы, без воды остались жители указанных выше домов по улицам Бельского и Янковского, а также 25 частных домов по улицам Школьная и Кузнечная.

На Бельского и Школьную отправили цистерны с питьевой водой, отмечают в «Минскводоканале».