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В Минске случились три аварии на трубопроводе - вот куда направили цистерны с водой
01.09.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сразу в трех точках столицы сегодня случились аварии на трубопроводе. Подробности
Повреждена водопроводная сеть на улицах
Аварии локализованы, без воды остались жители указанных выше домов по улицам Бельского и Янковского, а также 25 частных домов по улицам Школьная и Кузнечная.
На Бельского и Школьную отправили цистерны с питьевой водой, отмечают в «Минскводоканале».
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На Бельского и Школьную отправили цистерны с питьевой водой, отмечают в «Минскводоканале».
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