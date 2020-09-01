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Областной суд отменил решение районного, который хотел наказать 18-летнего могилевчанина за митинг
01.09.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевчанина Артема Секацкого задержали в Могилеве 10 августа, когда в городе только
После задержания Артем Секацкий провел 4 суток в изоляторе временного содержания, точнее, в здании тюрьмы, где также содержались задержанные в Могилеве — камеры ИВС оказались переполнены.
В рапорте, который составлял сотрудник милиции по фамилии Цыбульский, указано, что Артема Секацкого задержали 10 августа в 20.30 на улице Ленинской, 47, где он «принимал активное участие» в протесте. Судья суда Могилевского района Холодцов, который рассматривал дело на выездном заседании в здании тюрьмы 12 августа, признал парня виновным в участии в несанкционированном мероприятии и назначил ему 7 суток административного ареста.
На свободу Артем вышел после 4 суток ареста — 14 августа, когда задержанных стали массово выпускать из ИВС.
На решение судьи Холодцова подали апелляцию. И при ее рассмотрении Могилевский областной суд отменил постановление суда Могилевского района, постановив отправить дело в тот же суд, но новому судье на новое рассмотрение.
— Дело в том, что был запрошен биллинг мобильного оператора, который показал, что Артем находился в другом месте в то время, которое указано в рапорте милиционера. Кроме того, при составлении документов милиция допустила грубейшие нарушения: в протоколе задержания есть дописывания, нет подписей задержанного и того, кто его задерживал, — рассказал TUT.BY отец Артема Вячеслав Секацкий.
Он намерен привлечь к ответственности тех, кто сфальсифицировал административное дело в отношении его сына. Вячеслав также добавил, что говорил по телефону с замначальника УВД Могилевского облисполкома Владимиром Рыжанковым, чтобы тот провел служебное расследование, но тот «посоветовал обратиться в суд».
Напомним, в Могилеве
Сегодня, 1 сентября, в Могилеве проходит суд над еще одним задержанным блогером — Алесем Соболевским. Он провел в изоляторе около двух суток.
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То, что парень был в другом месте, а не на митинге, как указала милиция, подтвердил мобильный оператор.
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