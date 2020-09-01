«Юрист номер один, патриот своей страны». Рассказываем про Лилию Власову, которую задержал ДФР

Источник материала: Tut.by

31 августа Департамент финансовых расследований задержал члена президиума Координационного совета Лилию Власову. Лилия Владимировна, как говорят о ней в профессиональном сообществе, «юрист номер один». В 90-х ушла с преподавательской работы в БГУ и основала одну из первых юридических практик в стране. Она же стояла у истоков развития медиации. Многие именитые юристы, адвокаты и медиаторы — ее ученики. Несколько лет назад Власова вошла в список самых известных и влиятельных женщин Беларуси. «Я никогда раньше не занималась политикой», — еще недавно говорила она.



Фото: из личного архива Лилии Власовой

Последние десять лет Лилия Власова занимается медиацией, то есть помогает решать людям конфликты и споры. По образованию она юрист, имеет степень кандидата наук и отдала профессии более 40 лет. После окончания юрфака БГУ работала научным сотрудником и преподавателем в родном университете. В 1990-х основала первую частную юридическую практику в Беларуси. Сейчас является старшим партнером адвокатского бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры», основателем Центра медиации и переговоров и международным медиатором. Долгие годы Лилия Владимировна была председателем Белорусского общественного объединения юристов-хозяйственников, а также возглавляла правление международной общественной организации «SOS — Детские деревни».

— В целом она один из основателей юридического рынка в Беларуси, с 1990 года занимается развитием юридической практики, — говорит управляющий партнер «ВМП Власова, Михель и Партнеры» Константин Михель. — И всегда с учетом подтвержденных международных рейтингов находилась на лидирующих позициях вместе со своей командой. Она была инициатором слияния с нашей юридической фирмой в 2008 году, и до 2013 года мы вместе с ней работали как юристы-лицензиаты, а уже после реформы адвокатуры большая часть команды трансформировалась в адвокатское бюро, а Лилия Власова продолжила заниматься медиацией — это бесконфликтное урегулирование споров, что было всегда ей близко, поскольку она созидательный человек. Последние годы мы наблюдали ее вклад в развитие медиации, и это признано и профессиональным сообществом, и государством, и международным сообществом. До этого она была лидером юридического рынка, возглавляла объединение юристов-хозяйственников и многое вместе с коллегами сделала для развития коммерческого права. Юристы из команды Власовой занимали первые позиции в международных рейтингах. Нельзя недооценивать вклад юристов в привлечение инвестиций в страну. Если нет нормальных проводников, а юристы, безусловно, таковыми являются, то нет и инвестиций. И Лилия Владимировна посвятила этому много лет своей карьеры.

По словам Константина Михеля, реакцию профессионального сообщества на новость о задержании Власовой можно охарактеризовать словом «шок»:

— Люди, которые знают Власову, понимают, что такой человек не должен находиться вне свободы. Ничто не требует того, чтобы ограничивать ее в свободе. Если к ней есть вопросы, они могут быть разрешены и без изоляции. Она никогда не собиралась скрываться, уезжать за границу, это патриот своей страны.



Фото: из личного архива Лилии Власовой

— Лилия Власова является основоположницей медиации в Беларуси, — говорят о ней коллеги в обращении, которое они подготовили в Генеральную прокуратуру. — Она один из опытнейших медиаторов Беларуси, руководитель пилотного проекта по продвижению медиации в разрешении хозяйственных споров. В 2013 году Лилия Владимировна удостоена высшей премии Союза юристов Беларуси в номинации «За вклад в развитие медиации». В 2020 году награждена Почетной грамотой Министерства юстиции Республики Беларусь. Принимает активное участие в совершенствовании законодательства Республики Беларусь в сфере медиации. Лилия Власова — единственная в Беларуси рекомендована международным справочником Who’s Who Legal Mediation 2016 в области медиации. Она международный медиатор, включенный в списки медиаторов России, Украины, признана лучшим медиатором по количеству и качеству проведенных медиаций. Также Лилия Владимировна — международный эксперт Европейского банка реконструкции и развития, Международной организации развития права в области медиации. В 2016 году авторитетным международным справочником Chambers Global она признана одним из лучших юристов в области разрешения споров в Беларуси.

Недавно Лилия Владимировна вошла в президиум Координационного совета. По ее словам, это было предложение от юристов, которые давно знают ее как специалиста по урегулированию конфликтов — как ситуации с бизнесом, так и в ситуации с госорганами.

— Я никогда раньше не занималась политикой, хотя всегда имела гражданскую позицию. У меня накопилось много вопросов к власти. С тем, что они делали все эти годы, во многом я категорически не согласна, — говорила она в интервью «Нашай ніве» . — Я в политике только первые шаги делаю. Все эти годы моя гражданская позиция зрела. Я всегда себя чувствовала гражданином и хотела реализовывать свои права гражданина. События последнего времени, мне кажется, подняли всех: голосуем за одного кандидата, а получаем совершенно противоположное. И эти фальсификации возмущают не только меня, но всю активную часть Беларуси. Надо, чтобы общество понимало, что Координационный совет — это такой орган, который хочет наладить диалог с властями, решить проблемные моменты: освободить политзаключенных, возбудить уголовные дела за избиение мирных людей и, конечно, назначить новые выборы. Возмутительно, когда по ТВ говорят с самого утра, что мы какие-то заговорщики, что мы какие-то деньги получаем. Всё это ложь и манипуляция. Мы не хотим ничего менять в международных договорах, мы хотим продолжать сотрудничать со всем миром, включая Россию. Доходит до того, что Координационный совет назвали «черной сотней» — это такой психологический прием, когда вешается клеймо, за которым не видно людей. А мы — люди и представляем различные слои населения. Сейчас стоит вопрос расширения Координационного совета, поскольку есть сотни желающих туда войти, особенно среди представителей бизнеса. Они же считают, что это будет проявлением слабости. У них нет традиции переговоров. Они же умеют только говорить людям, что те должны делать, и ничье мнение их не интересует. Самая важная проблема: у нас никогда не слышали народ и не хотят слышать. Но и в той среде много умных людей, которые понимают, что силой ничего не добьешься. Ну посадят еще сто человек — и что дальше? Это приведет лишь к новым взрывам в обществе. Надо договариваться, может, и не на самом высоком уровне. Возможно, будет оказана в этом поддержка и по международной линии.





Как стало известно TUT.BY, 31 августа около полудня сотрудники Департамента финансовых расследований встретили Лилию Власову, которая пришла к нотариусу по семейным делам, и увезли ее на допрос. В 14.20 в ее дом, где находился ее муж Владимир Искорцев, пришли с обыском трое сотрудников ДФР в присутствии двоих понятых. Обыск продолжался около часа, в его ходе был изъят жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и несколько флешек. Около 21.00 адвокат сообщил Владимиру Искорцеву, что Лилию задерживают на 72 часа, по истечении которых должно быть принято решение о мере пресечения. В каком статусе она находится, пока неизвестно. У адвоката взяли подписку о неразглашении.

В постановлении на обыск было указано, что следственные действия в доме Лилии Власовой производятся в рамках расследования налоговых нарушений фирмами «Мерлинтур» и «ПолетКонсалт». Одним из основных учредителей этих компаний является старший сын Лилии Владимировны Борис Власов. Белорусско-французское совместное предприятие «Мерлинтур» — одна из старейших туристических фирм Беларуси. От Бориса Власова стало известно, что в офисах и домах сотрудников фирм были произведены обыски, генеральный директор «Мерлинтур» также задержана, изъято оборудование, что делает невозможным полноценное функционирование компании и обслуживание клиентов.

Борис Власов рассматривает происходящее как взятие бизнеса и сотрудников в заложники ради давления на его мать Лилию Власову в связи с ее участием в деятельности Координационного совета. А также считает, что такое грубое вмешательство и давление будет для иностранных инвесторов четким индикатором условий ведения бизнеса.

Напомним, по факту создания Координационного совета Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 361 УК — призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

— В своей основе Координационный совет не ставит тех целей, которые озвучиваются, которые нам пытаются приписать, — заявила член президиума совета Ольга Ковалькова. — Мы приняли резолюцию, там артикулируются все моменты, на которых мы основываемся. Мы не собираемся никак менять конституционный порядок или строй, менять внешнеполитический курс. Мы хотим, чтобы белорусская власть сегодня пошла на переговоры со своим народом. Наше основное требование — диалог. То, что звучит снова от правоохранительных органов, — это продолжение репрессий, которое должно быть прекращено, поскольку с такими методами мы далеко не уйдем. Они сейчас должны заниматься в первую очередь расследованием тех фактов репрессий, пыток и убийств со стороны правоохранительных органов, на которые нет никакой реакции, а не заниматься давлением и репрессиям в отношении тех людей, которые просят и требуют мирных перемен в Беларуси.

Отметим, что сейчас Ковалькова и ее коллега по Совету Сергей Дылевский отбывают административный арест за участие в «несанкционированном митинге» у проходной МТЗ. На допросы в Следственный комитет продолжают вызывать членов Координационного совета, в СК уже успела побывать нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.