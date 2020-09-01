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«Юрист номер один, патриот своей страны». Рассказываем про Лилию Власову, которую задержал ДФР
01.09.2020 18:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
31 августа Департамент финансовых расследований
Последние десять лет Лилия Власова занимается медиацией, то есть помогает решать людям конфликты и споры. По образованию она юрист, имеет степень кандидата наук и отдала профессии более 40 лет. После окончания юрфака БГУ работала научным сотрудником и преподавателем в родном университете. В 1990-х основала первую частную юридическую практику в Беларуси. Сейчас является старшим партнером адвокатского бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры», основателем Центра медиации и переговоров и международным медиатором. Долгие годы Лилия Владимировна была председателем Белорусского общественного объединения юристов-хозяйственников, а также возглавляла правление международной общественной организации «SOS — Детские деревни».
— В целом она один из основателей юридического рынка в Беларуси, с 1990 года занимается развитием юридической практики, — говорит управляющий партнер «ВМП Власова, Михель и Партнеры» Константин Михель. — И всегда с учетом подтвержденных международных рейтингов находилась на лидирующих позициях вместе со своей командой. Она была инициатором слияния с нашей юридической фирмой в 2008 году, и до 2013 года мы вместе с ней работали как юристы-лицензиаты, а уже после реформы адвокатуры большая часть команды трансформировалась в адвокатское бюро, а Лилия Власова продолжила заниматься медиацией — это бесконфликтное урегулирование споров, что было всегда ей близко, поскольку она созидательный человек. Последние годы мы наблюдали ее вклад в развитие медиации, и это признано и профессиональным сообществом, и государством, и международным сообществом. До этого она была лидером юридического рынка, возглавляла объединение юристов-хозяйственников и многое вместе с коллегами сделала для развития коммерческого права. Юристы из команды Власовой занимали первые позиции в международных рейтингах. Нельзя недооценивать вклад юристов в привлечение инвестиций в страну. Если нет нормальных проводников, а юристы, безусловно, таковыми являются, то нет и инвестиций. И Лилия Владимировна посвятила этому много лет своей карьеры.
По словам Константина Михеля, реакцию профессионального сообщества на новость о задержании Власовой можно охарактеризовать словом «шок»:
— Люди, которые знают Власову, понимают, что такой человек не должен находиться вне свободы. Ничто не требует того, чтобы ограничивать ее в свободе. Если к ней есть вопросы, они могут быть разрешены и без изоляции. Она никогда не собиралась скрываться, уезжать за границу, это патриот своей страны.
— Лилия Власова является основоположницей медиации в Беларуси, — говорят о ней коллеги в обращении, которое они подготовили в Генеральную прокуратуру. — Она один из опытнейших медиаторов Беларуси, руководитель пилотного проекта по продвижению медиации в разрешении хозяйственных споров. В 2013 году Лилия Владимировна удостоена высшей премии Союза юристов Беларуси в номинации «За вклад в развитие медиации». В 2020 году награждена Почетной грамотой Министерства юстиции Республики Беларусь. Принимает активное участие в совершенствовании законодательства Республики Беларусь в сфере медиации. Лилия Власова — единственная в Беларуси рекомендована международным справочником Who’s Who Legal Mediation 2016 в области медиации. Она международный медиатор, включенный в списки медиаторов России, Украины, признана лучшим медиатором по количеству и качеству проведенных медиаций. Также Лилия Владимировна — международный эксперт Европейского банка реконструкции и развития, Международной организации развития права в области медиации. В 2016 году авторитетным международным справочником Chambers Global она признана одним из лучших юристов в области разрешения споров в Беларуси.
Недавно Лилия Владимировна вошла в президиум Координационного совета. По ее словам, это было предложение от юристов, которые давно знают ее как специалиста по урегулированию конфликтов — как ситуации с бизнесом, так и в ситуации с госорганами.
— Я никогда раньше не занималась политикой, хотя всегда имела гражданскую позицию. У меня накопилось много вопросов к власти. С тем, что они делали все эти годы, во многом я категорически не согласна, — говорила она в интервью
Как стало известно TUT.BY, 31 августа около полудня сотрудники Департамента финансовых расследований встретили Лилию Власову, которая пришла к нотариусу по семейным делам, и увезли ее на допрос. В 14.20 в ее дом, где находился ее муж Владимир Искорцев, пришли с обыском трое сотрудников ДФР в присутствии двоих понятых. Обыск продолжался около часа, в его ходе был изъят жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и несколько флешек. Около 21.00 адвокат сообщил Владимиру Искорцеву, что Лилию задерживают на 72 часа, по истечении которых должно быть принято решение о мере пресечения. В каком статусе она находится, пока неизвестно. У адвоката взяли подписку о неразглашении.
В постановлении на обыск было указано, что следственные действия в доме Лилии Власовой производятся в рамках расследования налоговых нарушений фирмами «Мерлинтур» и «ПолетКонсалт». Одним из основных учредителей этих компаний является старший сын Лилии Владимировны Борис Власов. Белорусско-французское совместное предприятие «Мерлинтур» — одна из старейших туристических фирм Беларуси. От Бориса Власова стало известно, что в офисах и домах сотрудников фирм были произведены обыски, генеральный директор «Мерлинтур» также задержана, изъято оборудование, что делает невозможным полноценное функционирование компании и обслуживание клиентов.
Борис Власов рассматривает происходящее как взятие бизнеса и сотрудников в заложники ради давления на его мать Лилию Власову в связи с ее участием в деятельности Координационного совета. А также считает, что такое грубое вмешательство и давление будет для иностранных инвесторов четким индикатором условий ведения бизнеса.
Напомним, по факту создания Координационного совета Генеральной прокуратурой
— В своей основе Координационный совет не ставит тех целей, которые озвучиваются, которые нам пытаются приписать, — заявила член президиума совета Ольга Ковалькова. — Мы приняли резолюцию, там артикулируются все моменты, на которых мы основываемся. Мы не собираемся никак менять конституционный порядок или строй, менять внешнеполитический курс. Мы хотим, чтобы белорусская власть сегодня пошла на переговоры со своим народом. Наше основное требование — диалог. То, что звучит снова от правоохранительных органов, — это продолжение репрессий, которое должно быть прекращено, поскольку с такими методами мы далеко не уйдем. Они сейчас должны заниматься в первую очередь расследованием тех фактов репрессий, пыток и убийств со стороны правоохранительных органов, на которые нет никакой реакции, а не заниматься давлением и репрессиям в отношении тех людей, которые просят и требуют мирных перемен в Беларуси.
Отметим, что сейчас Ковалькова и ее коллега по Совету Сергей Дылевский
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Официальные обвинения не предъявлены, семья связывает задержание Власовой с ее работой в Координационном совете.
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